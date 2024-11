A tehetséges művészek felkarolása is cél

- A Vetecz Társulat alapítványi kereteken belül jött létre és a célja a zalai és dunántúli régió kulturális életének színesebbé tétele. Szeretnénk a kis falvakba is elérhetővé tenni a színház minőségű produkciókat, a hátrányos helyzetű településekre is eljuttatni a minőségi darabokat. Személy szerint nagyon fontosnak tartom az olyan művészeket felkarolását is, akik máshol nem kapnak helyet, de tehetségesek. A végcél, hogy egy elismert és ismert társulat legyünk, akikre büszkék lehetnek a zalaiak – hangsúlyozta Németh Veronika.