A vers nem verseny

Csuja Imre hisz abban, hogy a versmondás személyes ügy. - Mensáros Mensárosul, a Latinovits Latinovitsul, a Csuja pedig Csujául versel - vallja. Ezért nem hisz a versmondó versenyek értelmében – szerinte minden színész egyedi módon közelíti meg a költeményt, saját érzelmei és gondolatai formálják azt.

Csuja Imre szerint a költészet interpretálása, a versmondás nem csupán a szöveg mechanikus előadását jelenti, hanem a költő személyének megidézését is. Az előadóművésznek felelőssége van abban, hogy egy költői szöveget megértsen, és olyan érzékenységgel közelítsen hozzá, hogy az üzenet hitelesen érjen el a hallgatósághoz. - Én nemcsak verset mondok, hanem magát a költőt is megszólaltatom – osztja meg gondolatait a művész.

A költői szövegek megértéséhez vezető úton számtalan olvasás, újraértelmezés és gyakorlat szükséges. - Egy gondolat ívét, a költő üzenetét el kell találni, és ehhez elengedhetetlen, hogy pontosan kövessük az írásjeleket, a sorok közötti szüneteket – hiszi Csuja Imre. Példaként említi A walesi bárdok vagy Ady különböző műveinek interpretálását, amelyek nem csupán szavak, hanem egy gondolat ívét fogalmazzák meg, amelyet az előadó feladata felfedezni és megérteni.

Csuja Imre kedvenc verseit hozta el a Vadaskertbe

Fotó: Mészáros Annarózsa

Versek, barátok és közönségtalálkozók

A költészet előadásának gyakran színházi keretet adva Csuja Imre szóló előadásain Ady-versek mellett klasszikus darabokat is beillesztett ezekbe az előadásokba, mint például a Családi kör, Anyám tyúkja, a Szózat, vagy Kosztolányi Boldog, szomorú dal című verse. Ezek az estek lehetőséget adnak neki arra, hogy a magyar irodalom klasszikusait újból életre keltse, s élményszerűen mutassa meg őket a közönségnek.

Közeli barátja, Kürti László költő meghívására több alkalommal olvasott fel verseket közönségtalálkozókon, melyeken mélyebb kapcsolatot alakított ki a versekkel és a hallgatósággal. A költészet azonban nem csupán hivatás Csuja Imre számára – egy életforma, amely megjelenik hétköznapjaiban is, akár a Balatonszabadiban lévő présházában. A művész élete minden területén a vershez való kötődése tapintható, legyen az színpad, baráti összejövetel vagy családi élet. Büszkén vallja, hogy amatőr borászként is a magyar föld értékeit igyekszik megmutatni az unokáinak, ahogyan a kertben termett gyümölcsöt is, hiszen számára fontos, hogy megértessék, honnan jönnek az élet alapvető értékei. Számára a magyar irodalom kincsei is hasonlóan mély gyökerekkel rendelkeznek, és évszázadok óta meghatározzák a magyar kultúrát.