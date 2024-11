Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a matematikai csoportbontásra és a fakultációs lehetőségekre, amelyek lehetővé teszik, hogy a matematika iránt érdeklődő diákok megfelelő tudást szerezzenek egyetemi tanulmányaikhoz.

A természettudományos oktatás terén az iskola jelentős előrelépést tett, amikor 2014-ben létrehozta modern természettudományos laborját a Deák Ferenc utcai épületben, amelyhez az Öveges labor pályázat biztosított forrást. – Ez a labor lehetővé teszi, hogy a gimnázium diákjai korszerű eszközökön kísérletezzenek, továbbá a környező általános iskolák tanulói számára is szerveznek itt foglalkozásokat és nyári táborokat. Ezzel a gimnázium hozzájárul a régió oktatási színvonalának emeléséhez és elősegíti a tudományos érdeklődésű diákok vonzását – hangsúlyozta Varga Gábor, majd hozzátette, hogy a cél nem csupán az iskola saját színvonalának fenntartása, hanem az is, hogy együttműködjenek más iskolákkal, és közösen színezzék a térség oktatási lehetőségeit.

Laborgyakorlat a gimnázium Deák Ferenc utcai épületében

Fotó: Vajda János Gimnázium

Sport és művészet: a sokszínű nevelés

A Vajda János Gimnázium nemcsak az elméleti oktatásban, hanem a sportban és művészetekben is kiemelkedő szereplő. – Az iskola sporteredményei figyelemre méltóak: tavaly a legtöbb diákolimpián részt vevő intézmény címét is elnyerték, idén is várományosak vagyunk erre a posztra – számol be egy újabb sikerről a gimnázium első embere. Bár az iskola épületének szűkössége miatt a sportlétesítmények terén van némi korlátozás, a gimnázium folyamatosan igyekszik fejleszteni lehetőségeit, például az udvari rekortán pálya kialakításával.

A művészeti nevelés terén is komoly előrelépések történtek: a gimnázium rendszeresen szervez kulturális eseményeket, zenei programokat és a Pécsi Filharmónia közreműködésével zenei előadásokat: a diákok aktívan részt vesznek a különféle művészeti foglalkozásokon, legyen szó klasszikus zenéről vagy jazzről, ezzel is gazdagítva kulturális nevelésüket. A Helikoni Ünnepségeken mindig kiválóan szerepelnek a vajdás diákok.