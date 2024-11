Tény, hogy sok az idős sofőr az utakon, de ők annak a generációnak a tagjai, aki az 1970-80-as években, a tömeges jogosítványszerzés időszakában szereztek jogosítványt. Helyes-e egy bizonyos életkor fölött a volán mögé ülni? A kommentelők egy része úgy vélekedik erről, hogy nem. Míg mások a közlekedés többi szereplőire is ragasztanának matricákat magatartásuk alapján. Tény, hogy a fizikai és mentális egészség kulcsfontosságú a közlekedés biztonságában, ugyanígy a türelem. Mindenkivel és különösen az idősekkel szemben, akik közül sokan még ma is dolgoznak. A fiatalabbak legyenek megértőbbek, mert egyszer ők is lesznek idősek, és még vezetni akarnak.