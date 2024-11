– Reggel, ahogy kiléptem a házból volt egy enyhe szitálás és a levegő is csípős volt – meséli Gábor, aki Keszthelyről jár be Zalaegerszegre dolgozni. – Az utak még nem voltak lefagyva, de jó, hogy már a hétvégén felraktam a téli gumikat.

Lassan itt a tél: nedves, csúszós a burkolat

Fotó: Mészáros Annarózsa

Lassan bekúszik a tél

A köd és a nedves útfelület sok helyen okozhat lassabb haladást, főleg a kisebb utakon. Gábor tapasztalatait erősíti meg a helyi taxis, László is: – Ma reggel egy keszthelyi kis utcában várakoztam, és bizony járatom már a fűtést. Az út csak nedves volt, de az ilyen időben hamar csúszóssá válhat, főleg a külsőbb utak és emelkedők környékén.

A hideg, borongós időt az autósok mellett a kerékpárosok és a gyalogosok is megérzik. – Észrevettem, hogy a gyalogátkelők környékén kicsit jobban csúszik az út. Én ilyenkor inkább busszal járok, és próbálom kerülni a kora reggeli utakat – osztja meg tapasztalatait a kismama Anna.

Sál, sapka, kesztyű már elengedhetetlen a reggeli elindulásnál, téliesre fordult az idő

Fotó: Mészáros Annarózsa

Mire figyeljünk az úton?

A szakértők szerint az ilyen reggeleken az autósoknak érdemes fokozott óvatossággal közlekedniük. A téli gumik felszerelése most már szinte elkerülhetetlen, hiszen a talajmenti fagyok egyre gyakoribbak lesznek, és a nedves útburkolaton is jobb tapadást biztosítanak. A látási viszonyok is jelentősen romlanak: a köd és a szürkület kombinációja különösen trükkös lehet, így a ködlámpák használata mellett a lassabb tempó és a nagyobb követési távolság elengedhetetlen.

Ideje téligumira váltani

Fotó: Mészáros Annarózsa

Előrejelzés: a következő napokban sem lesz jobb

A meteorológusok szerint a következő napokban marad a borongós, ködös időjárás Zalában, és éjszakánként ismét fagyokra kell számítani. A reggeli fagyokat helyenként ónos eső válthatja, így a naponta útra kelőknek különösen fontos, hogy indulás előtt tájékozódjanak az utak állapotáról. Az előrejelzések alapján december első heteiben akár havazás is előfordulhat, főleg az Északi-középhegységben, de Zalában is megjelenhet a hó az elkövetkező hetekben.

– Aki még nem készült fel teljesen, annak itt az ideje – figyelmeztet Kosztolányi Zoltán, autószerelő. – Sokan még mindig nem cseréltek téli gumikra, pedig az időjárás nem vár. Az utakon biztonságban csak így lehetünk.