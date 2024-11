Balatoni, badacsonyi munkásságáról azonban kevés szó esik, pedig számos mű ihletője volt a tó környéke. A hosszú életű író 1910. május 6-án született. 81 esztendős korában hunyt el, számos szépirodalmi művet hagyva maga után. Munkáját háromszor József Attila-díjjal, egy alkalommal Kossuth-díjjal is jutalmazták, de 1990-ben kitüntették a Magyar Köztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendjével is. Egy kicsi, bakonybéli faluból, Bakonytamásiból, többgyermekes evangélikus családból származott. Pápán diákoskodott, teológiát is tanult. Sok mindenbe belekóstolt, bejárta Európát, látta Bécset, Münchent, Barcelonát. Dolgozott mint grafológus s mint teherszállító is, végül a pécsi egyetem bölcsészkarán kötött ki. Ekkoriban már írt, és művei napvilágot látva megmutatták tehetségét. Ezen felbuzdulva Budapestre költözött, ahol a népi írók táborához csatlakozva vetette bele magát az irodalmi életbe. Eljegyezte magát a szépirodalommal, de az írásból nem tudott megélni, ezért könyv- és papírkereskedőként kereste kenyerét. Majd jött a második világháború, s nem akart hadba vonulni egy korábbi betegsége miatt (fél veséjét eltávolították).

Végül kapóra jött egy jó lehetőség: Szőts István filmrendező ekkoriban – 1944 tavaszán – kezdte volna meg Hegyen égő tűz című filmjének forgatását Badacsonyban és Szigligeten. Magával vitte a balatoni útra Tatay Sándort is, aki a filmforgatókönyvet készítette, de végül a film nem készült el. Ellenben Tatay Badacsonyban maradt, miután megismerkedett Takács Máriával, a badacsonyi Rodostó Turistaház fiatal gondnokával. A Turistaház közadakozásból épült, II. Rákóczi Ferenc halálának 200. évfordulójára és Rodostóban meghalt bujdosótársainak emlékére. Az épületet a badacsonyi hegy oldalában, turistautak kereszteződésében emelték. 1944. december 8-án örökre összekötötte életét Tatay Sándor és Takács Mária, de a háború miatt nem jutottak vissza Budapestre, maradtak a bazalthegyen.

Tatay Sándor kapcsolata a badacsonyi tájjal és feleségével örökérvényű maradt. 1947-ben született meg leányuk, Ágota. 1953-ig laktak a turistaházban, közben építkezésbe kezdtek. Ágota Badacsonyban járt iskolába, de csak őszig, utána Pesten folytatta tanulmányait, majd márciustól ismét a hegyen. Tatay később Jankovich Ferenc íróval vett közösen egy szőlőtelket.