Ha van vérbeli Balaton-környéki alkotó, akkor Takáts Gyulát (1911–2008) mindenképp annak tekinthetjük. Tágabban értelmezve szülőhazája, de egyben szellemi hazája és szintén menedéke volt e vidék, melyet nemcsak írásaiban, verseiben, esszéiben, ifjúsági regényeiben örökített meg, hanem nagyszerű rajzain, grafikáin egyaránt. A Somogy vármegyei Tabon született, s már gyermekkorában a déli parton nyaralt, megismerte az általa oly annyira szeretett Nagyberek világát. Még csak 17 esztendős volt, amikor A daloló Balaton címmel kötetet írt édesapjának a tóról. Majd a család megvetette lábát a fonyódi villában, ahol az író egészen 1953-ig számos művészbarátjával együtt sok-sok nyarat töltött. Takáts Gyula számára – hasonlóképp Németh Lászlóhoz vagy Tatay Sándorhoz – a természet szépsége, közelisége meghatározó élmény volt, a baráti beszélgetések mellett a horgászat, a vitorlázás, a tavi szabadidős tevékenységek is lekötötték. Ez a világ tárul elénk később a Vitorlás a berken című ifjúsági regényében vagy A tündérhal és a háló című verses meséjében, de már doktori disszertációját is erről írta 1934-ben, A somogyi Nagyberek címmel.

A Nagyberek mellett Takáts Gyulára nagy hatással volt Egry Józsefhez fűződő szoros barátsága, így született meg közös művük a Vízitükör, amelyben a költő két évtizednyi balatoni verseinek válogatását olvashatjuk. Takáts Gyula fonyódi hajléka egyfajta déli parti Helikonként is működött, amely 1981-ben az ún. Fonyódi Helikon megalapításában ért csúcspontra. Ebben már Bertók László, Laczkó András, Fodor András, Papp Árpád voltak társai.

A Nagyberek, Fonyód után következett egy másik és más szempontból meghatározó, csendesebb, elvonulásra jobban alkalmas tavi helyszín: Becehegy. A becehegyi pincét 1953 nyarán vette meg, s itt is fogadott vendégeket (erről szól a Bacchus könyve című kötete), de ez a hely valóban a szőlőművelés misztikumáról, a táj és a természet tiszteletéről, a Balaton-élmény állandó átélésének lehetőségéről szólt számára. „Ezért is szeretem ezt a becei hegyet, mert nagy békességével kitágítja a szellemi kalandozást, legalábbis is segíti...” – írta.