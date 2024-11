Az intézményben sokéves múltra tekint vissza a Márton-nap, amely idén interaktív meglepetéskoncertet is tartogatott a gyermekek számára a Kishétrét együttes, Hochrein Judit és Kardos Endre jóvoltából, mondta el Biró Veronika igazgató. Délután a gyerekek szüleikkel közösen elkészítették a lámpásokat, a dajkanénik finom teával, mézes-diós sült almával kínálták őket. A Márton-napi délután most is nagy érdeklődést váltott ki, a szülők mellett a régi óvodás nagytestvérek és a nagyszülők is eljöttek. Az udvaron folytatódott az ünnepség, ahol a három csoport gyermekei külön-külön adták elő a megtanult libás dalokat és verseket, majd az elkészült lámpásokkal, énekelve sétát tettek az óvoda körül.

Márton-napi lámpás felvonulás. Indul a menet az óvoda körül

Fotó: Kopecskó János

A rendezvényen részt vett Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője, akinek az óvoda nagyon sok támogatást, segítséget köszönhet. A Márton-nap kapcsán az esemény sikeréhez hozzájáruló népzenei koncertet.