Dr. Gárdos Lászlóné, az alapítvány létrehozója hangsúlyozta, hogy az immár 28 éve folyamatosan működő kezdeményezés a rendszerváltás után indult, és a magyar nyelv szépségének, gazdagságának megőrzését szolgálja. – A cél, amiért ez a szavalóverseny elindult, az volt, hogy ne csak a határokon belül maradjunk – mondta Dr. Gárdos Lászlóné, aki Dr. Cséby Gézával, az alapítvány kuratóriumának elnökével közösen szervezi az eseményt.

Szavalóverseny a határon túli magyar irodalom és kortárs művek szolgálatában

A rendezvény kezdetben csak a helyi általános iskolák körében zajlott, de az évek során egyre szélesebb körűvé vált. Tíz évvel ezelőtt a középiskolákat is bevonták a versenybe, és idén már 71 tanuló mérte össze szavalótehetségét. Az alapítvány célja, hogy minél szélesebb spektrumú magyar irodalmi anyagból meríthessenek a fiatalok: Erdély, Vajdaság, Kárpátalja és a Felvidék magyar irodalmának nagyjait éppúgy bemutatják, mint a kortárs alkotókat.

– Az első években még csak néhány író és költő művei közül választhattunk, de ma már a kortárs alkotók munkái is megjelennek a versenyen, ami a résztvevők és a közönség körében egyaránt nagy sikert aratott – mondta Dr. Gárdos Lászlóné. Tavaly például a választott művek egyharmada kortárs szerzők műve volt, a többiek pedig a határon túli magyar irodalom képviselőitől származtak.

Dr. Gárdos Lászlóné: "Ne csak a határokon belül maradjunk."

A szavalóverseny jövője

A szavalóverseny idén újra bebizonyította, hogy van igény a magyar nyelv ápolására és a határon túli irodalom bemutatására. Dr. Gárdos Lászlóné és Dr. Cséby Géza elkötelezettsége révén az alapítvány a jövőben is számít a pedagógusok és a tanulók érdeklődésére, akik ezáltal részesei lehetnek ennek a nemes küldetésnek. A Szép Magyar Beszédért Alapítvány célja továbbra is az, hogy a szavalóversenyek révén a fiatalok ne csak anyanyelvük szépségeit fedezzék fel, hanem megismerjék és megszeressék a magyar irodalom határokon átívelő világát is.



71 tanuló mérte össze szavalótehetségét.

