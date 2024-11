Dr. Csáti Anett neurológus

Fotó: Mészáros Annarózsa

Széleskörű képzés és előkészületek a rehabilitációért

Dr. Hollénné Dr. Mándó Zsuzsanna, a Hévízi Szent András Reumakórház főigazgatója, részletezte a program elindításához szükséges szakmai felkészülést, melyet alapos képzés és együttműködés előzött meg. Hangsúlyozta, hogy Magyarország úttörő szerepet vállal a felnőtt SMA-s betegek rehabilitációjában, és céljuk, hogy a tapasztalatokat más országokban is hasznosítani lehessen. - Úttörő dolgot indítunk el evvel közösen, és mindenképpen szeretnénk a tapasztalatokat megosztani másokkal is, hogy minél előbb egy jó gyakorlattá válhasson Európa más országai számára is, és esetleg más hasonló betegségekben is ezt a jó gyakorlatot kialakíthassuk - ismertette a főigazgató.

Dr. Hollénné Dr. Mándó Zsuzsanna, a Hévízi Szent András Reumakórház főigazgatója

Fotó: Mészáros Annarózsa

Együtt a fenntartható jövőért

Dr. Nusser Nóra, a PTE Klinikai Központ Harkányi Termál Rehabilitációs Kórház igazgatóhelyettese, örömmel vett részt a program létrehozásában. Kiemelte, hogy mindkét intézmény jelentős tapasztalattal rendelkezik a balneoterápia terén, és készen állnak a betegek rehabilitációjára, ugyanakkor folyamatosan finomítani kell az eljárásokat a betegek egyéni szükségletei szerint. - Mivel nem igazán van tapasztalat még külföldön sem, hogy a felnőttkori SMA-s betegeknek a rehabilitációját hogyan kell végezni, évente hányszor kell majd jöjjenek a betegek, mennyi az, amit jól bírnak. A fáradásos problémákra kell majd törekedve figyelnünk, hogy mennyire lehet őket terhelni - részletezte Dr. Nusser Nóra.