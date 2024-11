Bence és Janka tavaly karácsonykor, az idei ünnepet is együtt fogják tölteni

Fotó: Vugrinecz Mónika

Janka: „Bencét így szeretjük!”

- Egyszer, amikor valaki rácsodálkozott Bencére, hogy „a bácsi nem tud járni”, odaszólt: „Igen, nem tud menni, de mi így szeretjük”. Bence minden hétvégét, az ünnepnapokat és a szabadságok idejét is otthon tölti, így neki és Jankának is megvan a saját ideje. Egy ilyen szociális intézménynek nagy szerepe van abban, hogy megkönnyítse a családok számára az életet. Számomra is, amely által én és a családom is kiegyensúlyozott lehet. Ha én jól vagyok, akkor jól van a család, és jól van Bence is - hangsúlyozta Vugrinecz Mónika.

Sokkal több férőhelyre lenne szükség

- Bence a szeretetotthon nagy családjában is jól érezheti magát, hiszen közösségben lehet, és részese lehet a városban tartott programoknak is. Mindenhova visszük magunkkal - mondta Szalainé Huber Andrea. A Mandulavirág Fogyatékossággal Élők Református Szeretetotthonában 39 főnek biztosítanak bentlakásos ellátást. Egy sérült gyermek születése nagyon megterhelő a szülők számára, sokukat nem is látogatják. Másfelől meg kell birkózniuk azzal a félelemmel, hogy ki gondoskodik gyermekükről, ha ők már nem lesznek. Sokkal több férőhelyre lenne szükség, mert nagyon hosszú a várólista.