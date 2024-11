Budaházi Bálint és Wagner László

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A másik főszereplő, Wagner László – aki ma már nyugdíjas, aktív éveiben antik bútorokat restaurált – számára is hosszú út vezetett ide. Ő is egy gyerekkori élménnyel kezdte: otthon saját sárkányokat próbált építeni, de az eredmények annyira elkeserítőek voltak, hogy hosszú évekre lemondott erről a hobbiról. – Aztán egy nő, aki nem volt hajlandó megosztani velem a sárkányát, inspirált arra, hogy sajátot vegyek. Innen indult az egész kaland, és rabul ejtett a sárkányozás világa – mesélte, miközben kezével finoman ellenőrzi a sárkányok zsinórjait. – A közösség és az internet, a Youtube és Facebook sokat segítettek abban, hogy fejlődjek, és végül nemzetközi fesztiválokon is részt vehessek. Az első külföldi meghívás különösen emlékezetes volt: Indiába hívtak, mert szükségük volt egy csapattagra. Amikor megkérdezték, van-e kedvem részt venni ott egy nemzetközi sárkányfesztiválon, nem volt kérdés, hogy indulok. Azonnal igent mondtam! Jövőre harmadik alkalommal repülünk e jeles eseményre Indiába. Ázsiában ez óriási ünnep, több napig tartó kavalkád, elképesztő méretű közönséggel – meséli, és közben elképzeljük a hatalmas indiai folyópartot, ahol a világ minden tájáról érkező sárkányok töltik meg a levegőt, bizonyára lenyűgöző élmény.

Prókainé Fülöp Ildikó

