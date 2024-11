A ZalaZone Járműipari Tesztpálya konferenciatermében a helyi gimnáziumok és technikumok, köztük egy Lentiből, mutatták be képzési kínálatukat. A rendezvény lebonyolításában így a zalaegerszegi tankerületi központ és a szakképzési centrum is rész vett. A kiállításra a térségből is érkeztek a nyolcadikos diákok: Sebestény Balázs és Végh Bence, a Suli Harmónia Alapítvány zalaszentmihályi általános iskolájából. Bence elmondta, hogy a Zrínyi Miklós Gimnáziumban szeretne továbbtanulni, Balázs választása a Kölcsey Ferenc Gimnáziumra esett, testnevelő tanár szeretne lenni.