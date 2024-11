Az ünnepélyes avatáson a vendégek „örömmel szemlélték a szavakkal alig kifejezhető szépségű, gazdagon berendezett bölcsődét, amelyet szeptember 16-án vesznek birtokba kis lakói, az óvodát, ahol első napját töltötte már néhány kisgyermek, akik virággal, verssel köszöntötték a látogatókat, s külön néhány szál virággal Hadnagy Györgyöt, akitől a színes intarzia faliképet kapták ajándékul.” – tudósított a Zalai Hírlap 1974. szeptember 3-ai lapszáma.

Ebéd a Petőfi utcai óvodában 1974 novemberében, Kiss Ferenc fotója

Fotó: ZH Archív

A megyei napilap az évek során folyamatosan beszámolt az óvoda jubileumi ünnepségeiről, az épületen történő fejlesztésekről, az udvari játékok felújításáról. 2001-ben például riportot olvashattunk az óvoda karácsonyi ünnepségéről, melyen a Lions Klub játékokkal ajándékozta meg az apróságokat. „- Betlehemeset játszottunk akkor, és én pásztor voltam – mesélte Áron, amikor érdeklődtem, miként is zajlott az emlékezetes ajándékozás. – Én is pásztor voltam – tette hozzá Ádám. – Legót kaptunk. Egyszerre aztán felpattannak társaik, ők is magyaráztak. – Lehet bele traktort építeni, meg robotot, síelőt és hajót is! Ott van a karácsonyfa alatt mind – kiáltották a vegyes csoport óvodásai szinte egyszerre. Éppen látogatásom idején készülődtek afféle házi karácsonyra. Az asztalon aprósütemény várta, hogy a gyerekek nekilássanak. Ám, mielőtt ezt megtehették volna, az említett betlehemes műsort bemutatták azoknak a pajtásaiknak is, akik egy héttel ezelőtt nem láthatták. Aztán persze rávetették magukat a feldíszített fenyő alatt elhelyezett játékokra. Volt, aki az óvónéni segítségét kérte a kicsomagoláshoz, ám a többség könnyedén túllépett a nehézségen. Elvégre a játékokat nem nézegetni kell.” (Péter Gyöngyi, Zalai Hírlap, 2001. december 22.)

Képgalériánkba az óvoda életéből válogattunk fotókat a Zalai Hírlap archívumából.