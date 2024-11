A Deák Ferenc egészségügyi szakközépiskola diáklányai 1977 július elején a bölcsődében töltötték nyári gyakorlatukat, erről a megyei napilap 1977 július 3-ai lapszáma tudósított, ebből idézünk:

Petőfi utcai bölcsőde 1977 június elején, Bakonyi Erzsébet fotója

„Új arcokkal ismerkednek mostanában a zalaegerszegi Petőfi utcai módszertani bölcsőde kis lakói. Meglepődve – olykor kissé berzenkedve – veszik tudomásul, hogy a gondozónők helyett időnként más vetkőzteti-öltözteti őket, más játszik velük, más beszél hozzájuk, ha nehezen csukódik le a szemük a délutáni pihenőkor. A tartózkodás és megilletődöttség persze nem tart sokáig. (…) – Nekünk is meg kellett szokni a gyerekeket, a feladatokat – mondja a másodikos Keresi Zsuzsanna, aki a harmadik hetét tölti a IV. részlegben. Ez a csecsemők és a csecsemősorból rövidesen „kitipegők” kényelmes lakosztálya. – Nekem nagyon tetszik az itteni munka. Reggel bevesszük a gyerekeket, segítünk a reggeliztetésnél, a délutáni altatásnál. Büki Lívia is elégedett: - Pontosan így képzeltem. Tetszik a munka. Nagyon sok értelmes kisgyermekkel találkoztam itt, figyelhettem a játékukat, s azt, mint alakítják ki bensőséges kis kapcsolataikat. Nagy élmény… S persze vannak olyan feladatok is, mint a tisztába tevés. De ettől sem félünk. Tudjuk, hogy a csecsemőgondozással ez is együtt jár. Igaz, eddig csak babán próbálgattuk a pelenkázást… - Ügyes csoport a mostani – dicséri a lányokat Szőke Istvánné gondozónő. – Nagyon elégedettek vagyunk velük, látjuk, hogy szeretik a gyermekeket és szívesen foglalkoznak velük. ”