Az őszülés elfogadása világdivattá vált

Fotó: ZH/illusztráció

A 2024-es októberi párizsi divathéten rajongva fogadták a 86 éves, tetőtől talpig ezüstben vonuló Jane Fondát, nagy sikere volt a Batsheva ruhamárka januári show-jának is, ahol csupa 40 feletti, ősz hajú modell mutatta be a márka őszi–téli kollekcióját New Yorkban, olvashattuk a sajtóban néhány hete.

Őszülés, de mitől?

A válasz a hajhagymákban rejlik, itt kezdődik a hajszálak pigmentációja, azt pedig, hogy milyen színű lesz a hajunk, 99 százalékban a genetika határozza meg, ahogyan azt is, hogy mikor kezdünk el őszülni. A haj, a bőr és a szem színéért is felelős melanociták, a melanin nevű pigmentet termelő sejtek a felelősek, ahogyan az őszülésért is. A melanociták idővel veszítenek erejükből, és előbb kevesebb pigmentet termelnek, aztán teljesen leállnak vele. Az őszülés egy immunválaszhoz kapcsolódhat, amihez egy PD-LI nevű fehérje lehet a kulcs. Ha sikerül felfedezni, hogyan lehet visszafordítani a haj őszülését, az azt is megmutatná, hogyan maradhatunk tovább egészségesek.

Andie MacDowell határozott véleményt fogalmazott: szerinte ugyanis még mindig megszégyenítik vagy mellőzik a nőket azért, mert idősödnek, miközben a férfiakat még szexinek, vonzónak, sármosnak is tartják őszen. Azért azt sem árt tudni, hogy 2031-re az 55 év felettiek a munkaerő 11,7 százalékát fogják kitenni az amerikai munkaerőpiacon.

Az őszülést vállaló sztárok: