Hosszú szünet után, 2009. március 13-án nyílt meg a mostani átalakítás előtti szoba. A Szendrey Emlékház gazdája, kezelője most a Georgikon campus. Az egyetemnek köszönhetően 2023. március 15-től egy kibővült, megújult, az emlékszobából emlékházzá nőtt mementót látogathat a nagyérdemű. Előzetes bejelentkezés szükséges a látogatáshoz.

A közelben áll a régi intézői ház, ahol Bartók Béla is megszállt.

Szendrey Júlia Emlékház. Az őszi látogatáshoz szükséges bejelentkezni

Fotó: Mészáros Annarózsa

Fenékpusztai castrum: a római kori múlt emlékei

Fenékpuszta Keszthely városától nem messze található, és a történelem iránt érdeklődők számára igazi kincsesbánya. Itt terül el a fenékpusztai egykori római castrum erőd, amely a Kr. u. 4. században épült. A római birodalom ezen erődje a Balaton partjainak védelmében játszott szerepet, rekonstruált maradványai láthatók. Két évente régészek veszik birtokba a terepet, mindig újabb részt feltárva.

Fenékpuszta a magyar régészet egyik kiemelkedő helyszíne. A IV. század közepén egy 15 hektár nagyságú erőd épült itt 44 toronnyal, masszív falakkal. Az erőd belső területén raktárépületek, fürdők is álltak. Az erődtől délre egy nagy kiterjedésű temető feküdt, ahova az erőd építésétől kezdve egészen a IX. századig temetkeztek. A castrum lakói szoros kapcsolatokat ápoltak a Földközi-tengeri térséggel, karban tartották az épületeket és a VI. századig újakat is emeltek. Az erőd romjai a XVIII. századig még láthatók voltak a földfelszínen is, területe a modern korban nem épült be.