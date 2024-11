Az őszi kirándulások egyik legjobb célpontja lehet a kápolnapusztai Bivalyrezervátum, amely különleges élményt nyújt családoknak és természetkedvelőknek. A rezervátum nemcsak a bivalyok látványával varázsol el, hanem a Kis-Balaton természeti szépségeivel is, melyeket érdemes felfedezni a hűvösebb, de még mindig napos őszi időben.

Az őszi szünetben is remek kirándulópont a Bivalyrezervátum

Fotó: Mészáros Annarózsa

Ősz a kápolnapusztai Bivalyrezervátumban: természeti csoda közel a Balatonhoz

A Kápolnapusztai Bivalyrezervátum a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként működik, és közel 200 bivalynak ad otthont. A rezervátum 1992-ben nyílt meg, célja pedig nemcsak az őshonos magyar bivalyállomány megőrzése, hanem a látogatók számára való bemutatása is. Az itt élő bivalyok nagy szerepet játszanak a Kis-Balaton élővilágának megóvásában, hiszen ezek az állatok természetes módon gondoskodnak a terület karbantartásáról, legelésükkel segítve a növényzet megfelelő állapotban tartását.

A bivalyok mellett különféle madárfajok, ritka növények és más állatok is megfigyelhetők a területen.

Bivalyovi

Fotó: Mészáros Annarózsa

Interaktív élmény a család minden tagjának

A Bivalyrezervátumot úgy alakították ki, hogy a látogatók testközelből ismerhessék meg ezeket a lenyűgöző állatokat és természetes élőhelyüket. A rezervátum területén található látogatóközpont információs táblákkal, interaktív kiállításokkal, sőt, még egy bivalytaxival is várja a vendégeket, amely különösen a kisebbek számára jelent izgalmas élményt. A bivalyok mellett más állatokat is megfigyelhetnek: kecskék, szamarak, birkák is várják a látogatókat.

Kényelmes és biztonságos kirándulóútvonalak

A Kápolnapusztai Bivalyrezervátum jól kiépített útvonalakkal rendelkezik, így akár babakocsival érkező családok, akár idősebb látogatók számára is kényelmesen bejárható. Az útvonalak mentén számos pihenőhely és pad található, sőt egy kilátó is, ahonnan a magasból lehet végig pásztázni a tájat. Az őszi hónapokban a terület különösen nyugodt és békés.

Praktikus tudnivalók a látogatáshoz

A Kápolnapusztai Bivalyrezervátum könnyen megközelíthető, és a parkolás is egyszerűen megoldható a helyszínen. A rezervátum minden nap nyitva tart, és a belépőjegyeket kedvezményes áron lehet megváltani a gyerekek, diákok és nyugdíjasok számára. Az őszi szezonban ajánlott réteges öltözetben érkezni, mivel a Kis-Balaton környéke gyakran hűvös, különösen a reggeli órákban.