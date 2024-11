Császár Jánosné, nagykanizsai olvasónk egy érdekességgel fordult hozzánk, virágzó rozmaringját örökítette meg, mely ilyenkor nem szokványos látvány.

Virágzó rozmaring novemberben

Fotó: Császár Jánosné/Olvasó

A rozmaring (Rosmarinus officinalis) erős illatú örökzöld cserje, melynek levelei sötétzöldek és filces bevonatúak. Kedvelt fűszer- és gyógynövény, s már nagyon régen, dédanyáink idejében is elmaradhatatlan eleme volt a konyhakerteknek. Eredeti élőhelye a Földközi-tenger vidéke, ott akár a két méter magasságot is elérheti (kertünkben olyan jól érzi magát, hogy majdnem ilyen magasra megnőtt). Virágait és egész hajtásait is betakaríthatjuk. Étvágygerjesztő, vérkeringést javító, görcsoldó és idegerősítő gyógynövény. Készíthetünk belőle rozmaringolajat, de mértékletesen használható, mivel bőrirritációt okozhat. Szép virágait használni tudjuk az ételek díszítésére is - fűzte képéhez.