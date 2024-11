Élenjárónak számított Siófok, ahol ebben az időszakban már megnyitotta kapuit a Matróz étterem, a Hableány, az Orion bár. De Siófokon nyílt éjszakai mulató, azaz sztriptíz bár is, a leghíresebb a Hotel Európa szomszédságában található Éden bár lett, amely 1966-tól várta a látogatókat. Hasonlóképp kedvelték a látogatók a siófoki hajóállomáson található Pipacs bárt is. Szükség volt ezekre a szórakozóhelyekre, hiszen ebben az időszakban még Reza Pahlavi sah és felesége vagy Elizabeth Taylor is megfordult a siófoki szállodasoron. Egy korabeli híradás szerint: „Pipacs bár, Éden bár, Borharapó, Matróz, Keringő és még sok-sok rangos mulató között lehet válogatni. Rengeteg a szórakozóhely, valamennyibe jut vendég is. Nem is kevés, fél tízkor a siófoki Pipacs bár előtt már hosszú tömött sor várja a bebocsájtást. Türelmesek, akár félórát is várnak, csakhogy a szerencsések közé jussanak, akik az éjszakát itt tölthetik. A Borharapó megtelt. A Balaton-cukrászdában már egy széken ketten is ülnek. Vannak, akiknek éppen így jó...” Időközben sorra nyíltak a déli parti szórakozóhelyek: Szántódon a Paprika, Bogláron a Keringő Bár, később Fonyódon a híres Gyöngyhalász. A szórakozóhelyeket egy állami tröszt, az ún. Pannónia Vendéglátóipari Vállalat üzemeltette.

Az Éden Bar Night Club neonreklámja 1967-ben

Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

A korabeli propaganda megtévesztőnek tűnhet, mintha elítélné a szórakozást a tónál, holott a vezető politikusoknak éppen a bevétel növelése volt a célja a szórakozóhelyek létesítésével. Ezen elv mentén kezdték meg a további építkezéseket. Sajátos balatoni építménynek számítottak az ún. Delta éttermek – háromszögalakú kupolájuk miatt kapták ezt az elnevezést –, melyből három is volt a tó partán: 1968-ban Siófokon, 1969-ben Fonyódon és Balatonmáriafürdőn létesültek Delták. Belül étterem, bár és night club foglalt helyet. A Delták különlegessége abban állt, hogy egész éves nyitva tartással üzemeltek, míg az éjszakai bárok szezonálisak voltak (21.00-kor nyitottak és hajnal 4.00-ig üzemeltek), de a szilveszteri időszakban azokat is kinyitották.