1956 vége és 1959 között harmincötezer ember ellen indult rendőrségi eljárás. Ebből 26.621 embert ítéltek el, sokakat internáltak, több száz embert pedig kivégeztek. A megtorlások a fegyveres harc résztvevői, a forradalmi bizottságok és munkástanácsok vezetői, valamint a pártellenzék értelmiségi tagjai ellen irányultak. Vajon mi történt a forradalmárokkal Kaposváron? Mi várt rájuk 1956. november 4-e után?

Kádár János kormány büntetlenséget ígért a forradalom résztvevőinek, mégis jött a megtorlás

Megkezdődött a megtorlás

1956. november 4-én a megyei pártbizottság épületét védő tíz-tizenkét fiatal nemzetőr, sorkatonák, a Táncsics Gimnázium és a Cukoripari Technikum diákjai, a szovjet túlerő láttán nem tanúsítottak ellenállást, a kivégzőosztag mégis azonnal falhoz állította őket. A sortűzben halálos lövés érte Köbl Józsefet és Vígh Jenőt. Az életben maradó sebesülteket az oroszok Taszárra, majd Pincehelyre szállították.

A megszállók következő lépése a Baross és a Füredi laktanyában állomásozó katonák leszerelése volt. A helyi sztálinisták azonnal átvették a hatalmat a városban, s megkezdték az MSZMP szervezését. Az utcákon megjelentek a röplapok a kijárási tilalomról, az "ellenforradalmi-fasiszta" lázadás leveréséről. A deportálások a kárpátaljai ungvári börtönbe hamarosan megindultak, oda vitték el Gábriel Jánost és Hamvas Józsefet is, ők csak az általános nemzetközi tiltakozás után kerültek vissza a kaposvári börtönbe.

Sokakat nyugdíjaztak, leszereltek, elbocsátottak, többen emigráltak, köztük Farkas László, Óvári József és Poldesz Albert is. A neves kaposvári forradalmárt, Kunszabó Ferencet 1957. június 3-án tíz év börtönbüntetésre ítélték, 1957 júniusától a többi vezető is négytől nyolc évig terjedő börtönbüntetést kapott, sokan csak 1962-ben szabadultak. A legkülönösebb történet talán Somogyi Lajos esete, ő önmagát börtönözte be. Somogyi, a Katonai Forradalmi Tanács elnökhelyettese a bujkálást választotta. Felesége készítette el a kacsaól alatt azt a rejtekhelyet, ahol Somogyi hat esztendőn át rejtőzködött.

Az "ellenforradalomról" szóló teória Somogy megyét is elérte. Így jelenhetett meg 1957 márciusában a Somogyi extramagyarok tündöklése és bukása című ötrészes cikksorozat az októberi események "torzított" bemutatására. 1957 októberében pedig napvilágot látott Az ellenforradalom Somogyban című fehér könyv, amely tudatosan "feketítette be" a forradalmat s annak résztvevőit.