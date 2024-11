A lámpásjárás eseménye alkalmat ad arra, hogy megemlékezzenek Szent Márton örökségéről, amely nemcsak vallási, hanem kulturális jelentőséggel is bír.

Lámpásokkal kirakott kő jelöli az egykori Szent Márton-kápolna helyét

Fotó: Mészáros Annarózsa

Ráczné Páldy Eszter, a Városvédő Egyesület Szent Márton csoportjának tagja így fogalmazta meg a városvédelmi munkájuk, Szent Márton emlékének jelentőségét: - Amikor az ember a városvédelemmel elkezd foglalkozni, akkor előbb azzal kezdi, hogy várostörténetet kutat, és akkor egyszer csak belebotlik abba, hogy ennek a városnak a történelme nem a Festeticsekkel kezdődött és nem azzal végződik.

Lámpásjárás a város történelmi kincsei mentén

Ráczné Páldy Eszter szerint a város története sokkal régebbre nyúlik vissza, mint azt a legtöbben gondolnák. – Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a gyermeknek van édesapja, édesanyja, nagyapja, dédapja, ükapja, és mi még a nagyapánál tartunk, és ennél sokkal régebbi támaszpontokon is nyugodhat Keszthely, és büszke is lehetne rá – hangsúlyozta a városvédő. A városban három középkori templom is állt: a Szent Márton-, a Szent Lőrinc- és a Szent Miklós-kápolna.

Megáldották Szent Márton fáját

Fotó: Mészáros Annarózsa

A Szent Márton-napi felvonulás nemcsak a város hagyományait ápolja, hanem egy európai kulturális kapcsolatot is megerősít. – A Szent Márton-templom része a Szent Márton Európai Kulturális Útvonalnak, amely összekapcsolja Keszthelyt az európai városokkal – mondta Ráczné Páldy Eszter. A Szent Márton szellemisége jegyében tartott lámpásjárás minden évben nagyon várt esemény a helyiek és az idelátogatók számára is.

Szent Márton szelleme és a hagyomány tisztelete

Az ünnepség délután öt órakor vette kezdetét a keszthelyi Festetics kastélyparkban. Az eseményt a Himnusz dallamai nyitották, majd ünnepi köszöntőkkel és áldásokkal folytatódott a program. A Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere, Dr. Brazsil József, és Mezei András, a Karmelita Bazilika Kis Szent Teréz Plébániájának plébánosa is köszöntötte az egybegyűlteket. A program keretében áldást mondtak Szent Márton fájára és emlékhelyére, amelyet több felekezet képviselője is megszentelt, köztük Földi István címzetes esperes, Zichy Emőke lelkész a Református Egyház részéről és Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész. Ezt követően a jelenlévők Csider Sándor “Szent Márton fája” című versét hallgathatták meg, mely méltón idézi meg az ünnep szellemét.