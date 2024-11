A szív- és érrendszeri problémák után a depresszió a második leggyakoribb tartós munkaképtelenséget okozó állapot – hívta fel a figyelmet Kele Tímea, a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetének klinikai szakpszichológusa az egyetem honlapján. Mint írja: a rendszeres testmozgás azonban az enyhe és középsúlyos depressziónál nemcsak a megelőzésben, hanem a kezelésben is hatékony.

A mozgás nagyon jót tesz egészségünknek

Fotó: Harbucks / Forrás: Shutterstock

Mégis hogyan csináljuk?

Erre is választ kapunk: "bármilyen mozgásformát is választunk, a közepesen mérsékelt intenzitás a leghatékonyabb a hangulati panaszok megelőzésében vagy mérséklésében. Érdemes tehát heti ötször fél órát szánni erre a tevékenységre, ami lehet séta, kirándulás, kocogás, és amelyeket akár idősebb korban is el lehet kezdeni. A fokozatosság, a következetesség azonban minden esetben nagyon fontos." A rendszeres mozgás, azon túl, hogy enyhíti a depressziót, javítja a tanulási és memóriafunkciókat.