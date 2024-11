Az igazgató hangsúlyozta a közösség elkötelezett tagjainak érdemeit, különösen azokét, akik továbbörökítették a hagyományokat gyermekeik és unokáik számára. Beszélt az elmúlt két év eredményeiről is, köztük a nyári táborok sikeréről, amelyek iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy egy harmadik hetet is indítottak, és idén őszi foglalkozásokat is szerveztek.

Az alkotó gárda

Fotó: Mészáros Annarózsa

A kiállítást Petánovics Katalin néprajzkutató nyitotta meg, aki beszédében a kerámiakészítés szimbolikus jelentőségéről és történelmi szerepéről mesélt, az agyag emberi kultúrával való kapcsolódásának emlékeivel színesítve a megnyitót.