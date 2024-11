A javaslat szerint már nemcsak a kezdő vezetők jelezhetik T-jellel a közlekedés többi résztvevője számára, hogy több türelmet igényelnek, hanem az idősebb vezetők is. A felvetésre felbolydult a net. A hangulatjel ikonok közül is vesztett a kérdéssel egyetértő „tetszik” emoji. Kortól, nemtől függetlenül a „nem” pártján álltak a véleményt megfogalmazók is.

Idős a volánnál matrica: Hoz-e türelmet és megértést a közlekedés többi szereplőjétől?

A kommentelők közül többen javaslatot adtak másféle matricákra is

– Egyetértek! Sőt legyen kalapos sofőr, kapucnis sofőr és szőke nős... stb matrica is.

–Ha a drogozó, alkoholista, gyorshajtó vezetők is kiraknak matricát! A legtöbb balesetet ők okozzák!

– Ennyi erővel ragasszanak ki matricát a mazsolák is, az agresszívek, a funkcionális analfabéták és sorolhatnám.

Voltak, akik a közlekedési morálra utaltak

– Nem, ez megbélyegzés lenne. Kérdem, azok a fiatalok, akik figyelmen kívül hagyva alapvető KRESZ-szabályokat, vezetnek, többször bírságolva, milyen matricát ragasszanak az autójukra?

– Érdemes megtekinteni a statisztikát, hogy melyik korosztály(ok) követi(k) el a legtöbb közlekedési balesetet, aztán ezt a matricás felvetést újra átgondolni.… A hozzászóló KSH-statisztikával is alátámasztotta ezt.

– Nem, nem értek egyet! A fiatalok közül sokan autóversenyzőnek hiszik magukat, bömbölő zenével száguldoznak a – papa vette – nagy kocsijukkal, kihagyva piros lámpát, nem törődve gyalogossal, senki mással!

Az orvosi alkalmassági vizsgálat szigorítására is érkezett javaslat

– Ha nincs jogsi akkor, hogy fog az a rengeteg idős dolgozni járni... Természetesen, aki nem kap orvosi engedélyt, az ne vezessen!

– Nem! Inkább az orvosok ne hosszabbítsák meg azok jogsiját, akiknek az egészségi állapotuk nem alkalmas rá, hogy vezessenek.

– Nem. A biztonságosan, jól vezetni képtelen öregeknek és fiataloknak nem szabad jogosítványt adni.

– Nem megoldás a matrica. Az megbélyegzés. Az alkalmasságon kellene szigorítani a jogosítvány hosszabbításánál. Alaposabb vizsgálat kellene. S ezt nem csak idősekre értem.

Idős a volánnál: levél egy 88 éves balesetmentes vezetőtől

„Szerintem az idősödő emberek, akik már több tíz éve vezetnek azok kevesebb balesetet okoznak, persze vannak mindenhol kivételek. Én is már 60 éve vezetek, de még nem volt balesetem, pedig több mint egymillió kilométert vetem. Persze ez a rátermettségtől és a figyelmes vezetéstől is függ. Napjainkban a közlekedési morál nagyon elszabadult. És nagyon figyelmesen kell vezetni, hogy ne legyen baj. Én mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok. és ne csak az idős vezetőket hibáztassuk. ”