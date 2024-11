A házasságkötés a legtöbb felnőtt életében elkövetkezik. Sipos Edit szerint természetesen mindenki törekszik arra, hogy a számára legtökéletesebb partnert találja meg ehhez. Mivel a házasság egyik fő, szinte nélkülözhetetlen érzése a szerelem, ezért sok, romantikus vágyban is megjelenik. Szerelem első látásra – gyakran látjuk filmekben ezt a sztorit, és szinte biztosak lehetünk abban, hogy jó vége lesz.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Házasság: kevés benne a tudatosság

– Vajon ez így működik a valóságban is? Sajnos nem – válaszolta meg gyorsan a saját költői kérdését a szakember. – A párválasztás sokszor – pont az érzelmek által meghatározott – ösztönös történés. Szerepe van benne családi mintáinknak is, amelyeket otthon láttunk a szüleinktől. Jellemzően kevés benne a tudatosság. Valamiért megtetszik a másik, egyszerűen nem tudunk rá ésszerű okot. A másikról alkotott kép nem teljesen hiteles, hiszen érzelmeink torzíthatják. Sajnos gyakran lehet találkozni azzal, amikor látható, hogy a másik fél nem egészen illik a párválasztóhoz. Ilyenkor halljuk azt a hibás gondolkodást, hogy később az "én" kedvemért megváltozik. Egy párkapcsolatban vannak az egyén szintjén is változások, hiszen meg kell tanulni alkalmazkodni. Már nem Én-ről, hanem Mi-ről beszélünk. Azonban alapvetően nem változik meg a személyiség. A rossz választás következménye a válás. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a válások jellemzően 40-45 éves életkor környékén következnek be. A 2000-es években 1000 házasságkötésre 562 válás jutott!

Két ismeretlen házassága érdekes...

Sipos Edit szerint a mai társadalom tagjain érezhető, hogy a párkeresés, házasságkötés nagyon fontos, nehéz, sokakat foglalkoztató feladat. Ezért hálás témája a filmeknek, könyveknek és egy ideje a reality műsoroknak is. A realitynek nevezett műsorok az emberek természetes kíváncsiságát célozzák meg: sokan szeretnek belelátni mások életébe, intim világába. Ennek kapcsán láthatják a tévénézők, amikor két ismeretlen ember házasságot köt. Mi ebben az érdekes? Egyrészt olyan, mit egy tündérmese. Modernkori Rómeók és Júliák világára vágynak – természetesen a tragikus vég nélkül. Lehet nekik szurkolni vagy éppen fogadást kötni, hogy mi lesz a kapcsolattal. Fontos tudni azonban, hogy a 3. éve futó sorozatban szereplő párok mindegyikénél válással végződött a kapcsolat!