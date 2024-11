Indiában a Gangesz tisztít meg

Indiában a halotti szertartás pontos leírását a Hindu Halottaskönyv, a Pretakalpa (holtak rítusa) tartalmazza. Az ott leírtakhoz nagyon hasonlóan zajlik Varanasiban is a szertartás. Amikor Indiában meghal valaki, testét megmossák, haját és körmét levágják. A férfi halottat tiszta fehér, a nőit pedig színes lepelbe csavarják, és virágokkal borítják. Az elhunyt legidősebb, közvetlen férfi családtagja kopaszra nyíratja a haját, és fehér ruhába felöltözve vezeti a gyászmenetet, amely órákig is eltarthat. A menet mindig a Gangesz partján ér véget, egész pontosan a Manikhárnika ghatnál vagy a Harischandra ghatnál. Előbbi a halottégetés fő helyszíne, itt mindig számos máglya ég, párhuzamosan akár több szertartást is végeznek. Amikor a holttesttel megérkeznek a folyópartra, akkor a testet rituálisan ötször megmerítik benne, mert úgy tartják, a Gangesz vize lemossa a bűnöket.

Halottkultusz régen

Arra pedig a régészek adhatnak választ, hogy több száz és ezer éve miként tisztelték halottaikat őseink. Egyik legismertebb az egyiptomiak temetkezési szokása, de elég csak a hunokra, ősmagyarokra gondolni, a lovas népek is megadták a módját a túlvilági szokásoknak.