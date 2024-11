A halloween party kiváló lehetőség, hogy a helyi közösség összekovácsolódjon és a gyerekek olyan élményeket szerezzenek, amelyekre szívesen emlékeznek vissza. A vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár célja, hogy minden évben új ötletekkel és kreatív programokkal gazdagítsa a rendezvényt.

A halloween party egy remek közösségépítő buli Vonyarcvashegyen

Fotó: Mészáros Annarózsa

Halloween-i hagyományok újragondolva: kalandok és kísérteties programok

Osvald Bálint, a vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a halloween party eredetileg az iskolában indult hagyomány volt, amit tavaly vettek át, és új köntösbe öltöztetve egy rendhagyó közösségi eseménnyé formáltak. - Ez a rendezvény a felső tagozatos korosztálynak szól, olyan fiataloknak, akiket nehezebb bevonni a művelődési ház programjaiba. Örülünk, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés, és idén is lelkes csapattal várjuk a résztvevőket – emelte ki az igazgató.

A programok változatosak és kreatívak, hogy mindenki találjon kedvére való elfoglaltságot. A jelmezverseny évek óta a rendezvény kiemelt eseménye, ahol a legötletesebb öltözeteket díjazzák. Az otthon faragott tökök is versenyeznek, amelyek ötletes megoldásaival a gyerekek minden évben meglepik a közönséget.

Szórakoztató és izgalmas állomások

"Jó látni, hogy ennyi fiatal érdeklődik a rendezvényeink iránt, és hogy sikerült olyan programot kitalálni, ami eléri és megszólítja ezt a korosztályt" - Osvald Bálint igazgatónak ez az egyik kedvenc rendezvénye

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az idei esemény szórakoztató állomásokat kínál, ahol a halloween világához kapcsolódó hagyományok elevenednek meg. A fiatalok különböző feladatokat teljesíthetnek, amelyek közt megtalálható a rémisztő memóriajáték és a csontváz puzzle, amelyek egyaránt próbára teszik az ügyességet és a bátorságot. Az almaevő verseny és a pókdobálás is nagy kedvenc. - Ezek az állomások kifejezetten a Halloween hangulatát idézik, amelyet az angolszász kultúrából ismert elemekkel egészítettünk ki – mondta Osvald Bálint.

A jósda különösen népszerű pontja a rendezvénynek, ahol a bátrabbak kártyavetés és egyéb jóslási technikák segítségével leshetnek bele a jövőbe. - Ez a gyerekek egyik kedvence, és nem csoda, hiszen itt igazán különleges élményekben lehet részük – tette hozzá az igazgató.

Ételek és finomságok – avagy csokit vagy csalunk!?

A halloween party egyik legkedveltebb programja az „undorító ételek” kóstolója, ahol a gyerekek különféle szokatlan fogásokkal találkozhatnak. Az ételek között találhatóak például penészes sajtok, avokádós ételek, de az idei menübe került kolbász és polip is. Az allergiás résztvevőkre is gondoltak, így mindenki biztonságban kóstolgathatja a különleges falatokat. A csokival töltött vagy éppen üres lufik pukkasztása is a halloween hangulatát idézi, kicsit megbolondítva a „csokit vagy csalunk” hagyományát.