Tata várkastélya

A történelmi termekben való nézelődés után, jól esik magunkba szívni az angolkert párás levegőjét, sütkérezni az öreg fák között beszűrődő októberi napfényben, leülni a Cseke-tó valamelyik padjára, s elmélázni a víz fodrozódásában. Elgondolkozni azon, hogy a hely ahol az időnket töltjük Magyarország első angolparkja, amelyről a következőket tudjuk meg:

Magyarország első angol típusú kertjét az Esterházy-család megbízásából Bőhm Ferenc uradalmi mérnök telepítette 1783-ban. A kertbe különleges növényeket hoztak a világ minden tájáról. A középkor merev, szigorú formavilágú franciakertjeit a 1700-as években kezdték felváltani a sokkal természetközelibb angolkertek. A fákat és bokrokat már nem művészien, szabályos mértani rendben ültették és nyírták. Sokkal inkább arra törekedtek, hogy minden nézőpontból szép látványt nyújtsanak a növények, ezért jól megtervezett csoportokban ültették azokat. A kert kialakításánál Tatán is maximálisan figyelembe vették a természeti adottságokat. Az itteni források feltörő vize és a Cseke-tó miatt elsősorban vízkedvelő növényekkel népesítették be a parkot. A máig kedvelt szomorú fűzek első példányai is ekkor érkeztek hazánkba a messzi Japánból. Az Angolpark legkorábbi épülete a Kiskastély, amely eredetileg nyári laknak épült, copfstílusban. Az Esterházy-család itt töltötte a nyarait, a Fellner Jakab által elkezdett, majd Grossmann József által 1784-ben befejezett kastélyban.

Rálátás a várkastélyból az Öreg-tóra

Az Angolpark északi részén, nem messze a tótól találjuk a Charles Moreau által tervezett romantikus műromokat, amelyek igazi romok – többek közt a közeli, 12. századi vértesszentkereszti román kori apátság oszlopainak és pillérjeinek – felhasználásával készítették. Ugyancsak Charles Moreau tervezte a tó déli partján álló, 1840 körül épült, romantikus stílusú Török Mecsetet.