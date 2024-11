Tél előtt 1 órája

Az utolsó nagy gombavadászat: óriás galambicára leltünk

Ahogy megérkeznek a hajnali mínuszok, az erdei gombaszezon nagyjából véget ér. Persze van pár fagytűrő gomba is, amely télen is gyűjthető, de az enyhébb fagyra is érzékenyeknek búcsút mondhatunk.

Antal Lívia Antal Lívia

Vasárnap látogatást tettünk a zalai és az őrségi erdőkben, megnéztük, hogy a sok eső hozta nagy őszi termőhullám után vajon mi maradt még. Láttunk életciklusukat már befejezőket és újonnan igyekvőket. A fiatal példányok közül találtunk például szép számmal ráncos gyűrűsgombát. Könnyű rálelni, ahogy a galambgomba, a galambica példányaira. Ottjártunkkor különösen azért, mert néhány ottfelejtett gomba a hatalmasra nőtt kalapjával már messziről mutatta magát. Frissességét pedig megtartotta a már hűvösebb őszi időjárás. Ha visszatekintünk az évre, a forró nyár után nem is reméltük, hogy ilyen bőséges őszi gombaszüretben lehet részünk. Óriásra nőtt galambica. A gyűjtött gombát soha ne felejtsük el megmutatni gombaszakellenőrnek!

Fotó: Antal Lívia