A Disney+ e heti újdonsága november 13-tól A nyomozó című krimisorozat második évada. Colter Shaw-t követi, aki folytatja az eltűnt személyek ügyeinek megoldását. Ebben az évadban családi titkai, köztük apja rejtélyes halála is felszínre kerül. Az évad egy összetett üggyel kezdődik, amely a szervezett bűnözéssel kapcsolatos.

Richard Chamberlain a Sogunban

Filmajánló: Deadpool & Rozsomák

És a Disney+ hozza az akciót is a héten, november 12-től a Marvel két szuperhőse érkezik. A mozik nyáron vetítették a Deadpool & Rozsomák sztorit, a héten viszont már otthon is nézhetjük Madonna és az ’N Sync ismert slágereivel. A történetben a kedveszegett Wade Wilson számára a polgári élet kész kínlódás. Az erkölcsileg rugalmas zsoldos gúnyáját végleg szögre akasztotta, amikor azonban világát a megsemmisülés fenyegeti, vonakodva bár, de ismét magára ölti jelmezét és ügyébe Rozsomákot is bevonja...

Az Apple TV+-n november 13-tól folytatódik a Rossz nővérek története az új évaddal, mely során mikor a múltbeli igazságok újra felszínre bukkannak, a hölgyek ismét reflektorfénybe kerülnek, a gyanú minden eddiginél nagyobb lesz, hazugságok hangzanak el, titkok kerülnek napvilágra, és a nővérek kénytelenek dolgozni a megoldáson.

Az Amazon Prime Video-n november 14-én új nyomozós-rejtélymegoldós sorozat indul Cross címmel. Alex Cross törvényszéki pszichológiát alkalmaz a gyilkosok elméjének elemzésére, és az áldozatok lelkébe hatolva azonosítja a gyilkosokat, hogy bíróság elé állítsa őket. A sorozat James Paterson Alex Cross-regényei alapján készült.