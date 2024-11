A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) rendkívüli fogyasztóvédelmi ellenőrzést rendelt el a legnagyobb ételfutár cégeknél, köztük a Wolt-nál és a Foodoránál, az egyre gyakoribb panaszok miatt. A vizsgálat négy fő területre fókuszál: a kiszállított ételek állapotára (például kihűlt vagy kiborult ételek), a kiszállítási idő betartására, az árakkal kapcsolatos egyértelműségre, valamint a fogyasztók megfelelő kompenzációjára probléma esetén.

Az ellenőrzés próbavásárlásokon keresztül vizsgálja, hogy a futárcégek teljesítik-e a minőségi és tájékoztatási elvárásokat, és biztosítják-e a vásárlók jogainak érvényesülését.

Az étterem felelőssége

Joó Zoltán, a keszthelyi John's Pub tulajdonosa a fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatban elmondta: – Az étterem felelőssége biztosítani a megfelelő csomagolást az ételekhez, így garantálva, hogy azok épségben érkezzenek a futárok által a vendégekhez. Hangsúlyozta, hogy a csomagolásnak stabilnak kell lennie, például össze kell kötni a zacskókat, hogy a levesek vagy más folyékony ételek ne boruljanak ki. Emellett kiemelte, hogy az alacsonyabb árfekvésű ételek esetében nehéz kigazdálkodni a kiszállítási díjat, így az étterem próbálja racionálisan kialakítani az árazást, például a doboz költségének figyelembevételével. Ők feltüntetik, hogy kiszállítva mi az adott ételnek az ára.

Joó Zoltán szerint a kiszállítók hozzáállása is fontos tényező, mivel a vendégek az étel minősége mellett a kiszállítás minőségét is értékelik. Vármegyénkben szerinte más a helyzet, mivel itt a futárok hivatásszerűen végzik munkájukat, míg Budapesten sok külföldi futár dolgozik, akik eltérő kultúrából érkeztek, és lazábban kezelhetik esetlegesen a munkát. Az étterem környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesz a csomagolásnál, például lebomló papírcsomagolást használ, hogy az étel minősége és élvezeti értéke ne csökkenjen a műanyagok esetleges olvadása miatt.

Könnyít a terheken a szolgáltatás, de megvan az ára

Vass Ákos, a keszthelyi Pajti tulajdonosa minimálisnak ítéli az ételfutárok által okozott problémákat. Egyetlen esetet említ csupán, amikor egy futár egyszer azt jelezte, hogy kiszállította az ételt, miközben valójában csak otthagyta valahol azt. Általában elégedett a Foodora futáraival, míg a Woltot inkább emberbarát alkalmazásnak tartja, bár az jelentős, 30%-os díjat von le az étteremtől, melyhez még tranzakciós költségek és reklámköltségek is társulhatnak. – Megkönnyíti az életünket a futárszolgálat, de igencsak nagy többletköltséggel jár – mondja a tulajdonos.