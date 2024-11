A zaol-hu-n és a közösségi médiában is olvasható írásainkhoz olvasóink humoros, vicces bejegyzésekkel is éltek, de komolyan veendő tanácsokkal is szolgáltak.

A cukorbetegség kezelhető, megelőzhető, szűrésekre érdemes járni

Fotó: Pezzetta Umberto

Mi az oka a cukorbetegség kialakulásának?

Íme a könnyedebb válaszok:

"Lustaság,"

"A magas EURO ár.... Az viszi a cukrot."

" Havi fizu itthon"

"A levegő...."

Többen egyetértenek abban, hogy a stressz rizikófaktor, sőt, mert minden betegség fő oka a stressz.

Egyik olvasónk alapos bejegyzésével segítette a további tájékozódást:

"A tudomány mai állása szerint a cukorbetegség kockázati tényezői:

1-es típusú cukorbetegség esetén: genetikai hajlam, vírusfertőzés, cisztás fibrózis

2-e típusú cukorbetegség esetén: túlsúly/elhízás, inzulinrezisztencia, rendszeres testmozgás hiánya, genetikai hajlam, nem megfelelő étkezés, finomított szénhidrátok gyakori és rendszertelen fogyasztása, 30-35 évnél idősebb kor

Terhességi cukorbetegség esetén: a 35 évesnél idősebb várandósok, a túlsúly/elhízás (BMI>30), nem megfelelő étkezés, akiknek a családi kórtörténetükben szerepel a cukorbetegség vagy az előző várandósságuk alatt is volt gesztációs diabéteszük, várandóság előtt már inzulinrezisztencia állt fenn, PCOS fennállása. Tehát: A cukorbetegség kezelésének egyik legfontosabb módja az életmódterápia, az egészséges életmód fenntartása.Az életmódterápia része többek között a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás, a dohányzás elkerülése. Továbbá a vérnyomás és a vérzsírszintek ellenőrzése is szerepet játszik a megfelelő életmód kialakításában.

Forrás: ksh.hu

Cukorbetegség és táplálkozás

Étrendben a mediterrán diétát alkalmazzuk. A mediterrán-diéta alapját a növényi eredetű élelmiszerek adják, úgymint a zöldségek, hüvelyesek, gyümölcsök, teljes értékű gabonafélék, diófélék és olajos magvak (magas omega-3 zsírsavtartalmú: dió, lenmag). Az étrendi ajánlás előtérbe helyezi a zsírosabb, magas omega-3 zsírsavtartalmú tengeri halak (pl. lazac, makréla, hering, tonhal) fogyasztását, zsiradékforrásként pedig növényi olajokat (pl. olívaolaj, magolajok, repceolaj, stb.) ajánl. A tejtermékek közül az alacsony zsírtartalmúakat javasolja (pl. zsírszegény túró, joghurt, skyr, sajtok), húsfélék közül pedig kis mennyiségben a zsírszegény baromfihúsokat emeli ki (pl. csirkemell, pulykamell). Az étrendet jellemzi még az egyszerű cukrok és finomított szénhidrátok (édességek, péksütemények, finomliszt, stb.) és a vörös húsok és telített zsiradékok (pl. sertészsír, egyéb állati zsírok, tejzsiradékok, kókuszsír, stb.) csökkentett bevitele. Kivéve a vörösbort belőle, azt csökkentjük vagy elhagyjuk."