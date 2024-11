Nem véletlenül, hiszen a csomagolással találkozik először a vásárló. Azért van annyi, több színnyomásos csomagolóanyagba burkolt, arany és ezüst színű dombornyomott termék, hogy felkeltse a figyelmet. A márkák feltüntetése mellett, mert a vásárló meggyőzésében vagy döntésében ez is meghatározó, a legfőbb cél a vásárlásra ösztönzés. A termék elkel, de „öltözete” mind csomagolási hulladékként végzi a környezetet terhelve.

Az egy főre jutó csomagolási hulladék mennyiségében Magyarország jóval az uniós átlag alatt van

Forrás: KSH

Csomagolási hulladék: 2018-ban már 138 kilogramm volt fejeként

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi, 2021-es felmérése szerint az egy főre jutó csomagolási hulladék 2012 óta növekszik, amely 2018-ban már 138 kilogramm/fő volt hazánkban. Ez a mennyiség az Európai Unió átlaga alatt van, amely 174 kilogramm/fő volt. Horvátországé a legalacsonyabb érték (67,7 kilogramm/fő), amely fele volt a hazainak, a legmagasabb Németországé a 227 kilogramm/fővel.

Környezet- és klímavédelem?

Bár terméktől függ, a csomagolás költsége gyakran jelentős részét teszi ki egy termék árának. A kommunális hulladék jelentős része csomagolási hulladék, amely a csomagoláshoz felhasznált anyagok és nyomdai eljárások miatt komoly környezeti terhelést jelent a talaj- és vízszennyezés, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében. S ezzel elérkeztünk a környezet- és klímavédelem érvényesülésének kérdéséhez.

Csomagolás és csomagolási hulladék: mindkettő a vásárló költsége

Volt idő, amikor újságpapírba csomagoltak, élelmiszert is, a tejet pedig kannából mérték. Idáig már nem tudunk visszamenni, és nem is kell. Viszont újrahasznosíthatunk: ajándékok csomagolására kiváló egy találóan megválasztott újságpapír. Ha minimális csomagolású termékeket választunk, illetve ha kerüljük az egyszer használatos csomagolásúakat, mindjárt kevesebb lesz a hulladék, és még spórolunk is. Gondoljunk csak bele, nemcsak a termékek csomagolását fizetjük meg, hanem csomagolási hulladékának elszállítását is.

Csomagold ajándékodat újságpapírba! Az újrahasznosítással mindjárt kevesebb lesz a csomagolási hulladék

Forrás: ZH

A kevesebb néha több

A környezetvédelem tekintetében mindig több az egyszerűség, mert az egyszerűbb csomagolásdizájn is lehet figyelemfelkeltő, sőt megkönnyíti a választást. A gyártók részéről van erre hajlandóság, arra is, hogy egyre környezetbarátabb anyagból készüljenek a csomagolóanyagok. Ki, ki döntse el, hogy ez valóban így van. Ma már minden az eladásról szól, a célközönséget meg kell győzni, ezért van olyan rengeteg árucikk a polcokon, s mind becsomagolva. A csomagolóipar ezért rejt magában számos társadalmi, gazdasági és környezeti kihívást.