A népi bútorfestés szakkör lehetőséget teremt a hagyományok megismerésére és közösségi élmények megélésére, miközben egyre többen csatlakoznak a népművészet e különleges ágazatához.

Nagy Anita Lilla, az Alkotóház vezetője a bútorfestés rejtelmeibe vezeti be a szakkör résztvevőit

Fotó: Mészáros Annarózsa

Bútorfestés mint hagyományápolás

Az Alkotóház bútorfestés tanfolyama a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott program része, amely a népi művészet népszerűsítését és megőrzését célozza. A program 20 alkalmas szakköre nem csupán a technikákra koncentrál: a bútorfestésen résztvevők betekintést kapnak a hagyományok gazdag világába is. Nagy Anita Lilla, a tanfolyam vezetője elmondta: - Nem egy mesteri szintű képzést adunk, de az alapokat és a hagyományok tiszteletét mindenképpen közvetíteni szeretnénk.

Színek és ecsetkezelés: az alapoktól a mesterművekig

A tanfolyam első alkalmai során a színkeverést, az ecsetek használatát és az alapvető technikákat sajátítják el a résztvevők. Az eszközöket és alapanyagokat a program biztosítja, így festékek, fa alapanyagok, ecsetek és egyéb szükséges eszközök állnak rendelkezésre. Nagy Anita Lilla elmondása szerint a színkeverés és az ecsetkezelés a legfontosabb lépések, melyek meghatározzák az alkotások sikerét. A kurzus során körülbelül 8-10 különböző dísztárgy készül majd, így mindenki megismerkedhet a különféle technikákkal és motívumokkal.

Közösségi élmény és barátságok a műhelyben

A tanfolyam célja nemcsak a bútorfestés alapjainak elsajátítása, hanem egy közösség építése is. Az Alkotóházban már számos szakkört és workshopot rendeztek, amelyek során a résztvevők nemcsak tanultak, hanem barátságokat is kötöttek. - Ötévesek vagyunk, és a résztvevők évről évre visszatérnek, így egy igazán családias közösség alakult ki. Itt a népművészet és a hagyományos technikák iránt érdeklődők új hobbit találnak, de van, aki idővel mesteri szintre is fejleszti tudását – tette hozzá az Alkotóház vezetője.

Alsópáhok és Erdély: bútorfestő hagyományok határok nélkül

Alsópáhok testvértelepülési kapcsolatot kezdeményezett Máréfalvával, és egy látogatás során megcsodálhatták a Székelyföldre jellemző népi bútorfestést. Ez a találkozás inspirálta az Alkotóházat arra, hogy helyben is lehetőséget biztosítsanak a hagyományőrzésre és a motívumok megtanulására. A tanfolyam keretében tervezik, hogy erdélyi motívumok is megjelennek majd az alkotásokon. A közös tanulás és tapasztalatcsere során a résztvevők közösen készíthetik el saját tárgyaikat, miközben Erdély népművészeti hagyományai is tovább élhetnek az új alkotásokban.