Vadócz Jenő szerint: – Ha ki is reped a bejgli, az ízét és az élményt ez sem csorbítja – sőt, talán még jobb is! Érdemes figyelni a szavára, hiszen a balatongyöröki Promenád Kávéház Téli ambrózia nevű bejglije ínyenc kategóriában ezüstérmet szerzett az Év Bejglije versenyen.

Hogyan lesz repedésmentes a bejgli?

Fotó: Mészáros Annarózsa

A bejgli töltelékének nedvességtartalma a fő titok

Az egyik legfontosabb szempont, hogy a töltelék ne legyen túl nedves. A magas víztartalmú töltelék kiszakíthatja a tésztát sütés közben, ezért érdemes odafigyelni az arányokra. Ugyanakkor a kissé szaftos bejgli nem feltétlenül hiba, sőt, sokak szerint ez még ízletesebbé teszi az édességet.

Szurkálás a sikerért

Mielőtt sütőbe kerülne a bejgli, szurkáljuk meg a tetejét és az oldalait. Ez lehetőséget ad a tésztában lévő gőznek, hogy távozzon, így elkerülhetjük a repedéseket. Ha a gőz nem talál kiutat, a tészta saját magát fogja széthasítani.

Márványos hatás – a bejgli koronája

A márványos felület elérése érdekében a cukrász a következő módszert javasolja:

A tésztát először vékonyan kenjük meg egy tojássárgájából és egy tojásból készült keverékkel. Ehhez klasszikus, lószőr ecsetet használjunk a precíz és egyenletes felhordás érdekében.

Hagyjuk szobahőmérsékleten megszáradni, amíg a bevonat tapintásra nem lesz teljesen száraz.

Ezután kenjük le tojásfehérjével, majd tegyük hűtőbe. A hirtelen lehűlés megállítja a külső réteg kelését, miközben a belső réteg tovább érik, így alakul ki a gyönyörű, márványos repedés.

A márványos bejgli a karácsonyi asztal éke

Fotó: Mészáros Annarózsa

A tökéletes sütés titka

A sütési hőmérséklet kritikus. Vadócz Jenő szerint jobb alacsonyabb hőmérsékleten sütni, hogy a bejgli belülről is átsüljön, mielőtt a külseje megégne. Az otthoni sütő hőfokától függően érdemes 170-190 °C között kísérletezni.

A közös sütés öröme

A cukrász arra is biztat mindenkit, hogy ne féljen otthon bejglit készíteni, még akkor sem, ha az első próbálkozások nem tökéletesek. A közös sütés családi programként is remek, és a házi készítésű édesség mindig különleges helyet kap az ünnepi asztalon. Jenő is úgy kezdte a sütés tudományát, hogy édesanyjával és nagymamájával készítették a család finomságait.

Kezdődjön hát az ünnepi bejglisütés bátran és örömmel!