Kaszkadőr egy bűntény kelepcéjében

A Skyshowtime kínálatába november 30-án kerül fel A kaszkadőr című film, elég hamar a szélesvásznon való bemutatását követően. A film főhőse kaszkadőr, és mint mindenkit a kaszkadőrközösségben, őt is felrobbantják, lelövik, elütik, kidobják ablakokon és leejtik magas helyekről, a mi szórakoztatásunkra. És most, frissen felépülve egy balesetből, ami kis híján véget vetett a karrierjének, a munkásosztály hősének meg kell találnia egy eltűnt filmsztárt, ki kell bogoznia egy összeesküvést, és meg kell próbálnia visszanyerni élete szerelmét, miközben a napi melóját is el kell végeznie. Mégis, mi ne ütne ki balul? Az Oscar-jelölt Ryan Gosling alakítja Colt Seaverst, a viharvert kaszkadőrt, aki egy éve otthagyta a szakmát, hogy a testi és lelki felépülésére koncentráljon. Most visszahívják egy gigantikus költségvetésű hollywoodi filmbe, amit az exe, Jody Moreno rendez, akit az Arany Glóbusz-díjas Emily Blunt játszik. Ám a produkció sztárja, Tom Ryder (az Arany Glóbusz-díjas Aaron Taylor-Johnson) eltűnik, és miközben a film könyörtelen producere megpróbálja a sztár eltűnését titokban tartani a stúdió és a sajtó előtt, Colt megcsinálja a film legelképesztőbb mutatványait, miközben igyekszik (mérsékelt sikerrel) visszalopni magát Jody kegyeibe. Ám ahogy a sztár eltűnésének rejtélye egyre mélyül, Colt egy olyan vészjósló bűntény kelepcéjében találja magát, amely egy bármilyen kaszkadőrmutatványnál veszélyesebb szakadék felé sodorja hősünket…

Ryan Gosling A kaszkadőr című filmben



Vígjáték és szatíra a Prime-on

Az Amazon Prime Video-on is széles skálán mozog e héten a kínálat. November 25-én került fel a Ted című vígjáték, mely élő szereplőket és a számítógépes animációt ötvöz, főszereplője a harmincöt éves John Bennett, aki kénytelen szeretett játékmackójával, Teddel foglalkozni, miután az egy gyermekkori kívánság eredményeként életre kelt, és azóta is vele él. A főbb szerepekben olyan színészeket láthatunk, mint Mark Wahlberg, Mila Kunis, Giovanni Ribisi, Joel McHale, Ted hangjárt és mozgásáért pedig a film alkotója, MacFarlane felel.