Balatongyörök, ez a festői település nemcsak a nyári szezonban nyújt kiváló programokat, hanem az őszi hónapokban is rengeteg élményt tartogat, különösen a természeti látványosságok és a nyugalomra vágyó látogatók számára igazi kincsesbánya.

A balatongyöröki partról pazar kilátás nyílik a Balaton hegyeire

Fotó: Mészáros Annarózsa

Balatongyöröki Szépkilátó – panoráma a Balatonra

A Szépkilátó - mint neve is mutatja - Balatongyörök egyik éke

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az egyik legkiemelkedőbb látványosság Balatongyörökön a Szépkilátó, amely nemcsak a környék, hanem az egész Balaton egyik legszebb panorámáját kínálja. A Szépkilátóhoz vezető út nem megerőltető, így kisebb gyerekekkel is könnyedén megközelíthető és az itt készített fotók garantáltan örök emléket jelentenek majd. Mary Lady Hamilton-ról elnevezett sétány végén a grófnéról egy szobor is helyt kapott. A Szépkilátónál hatalmas parkoló található (a főút másik oldalán is), az autót érdemes itt leparkolni, mert a dombra vezető utak nagyon szűkösek.

Az ajánlott túrák mindegyike körülbelül 30 perc sétára van a Szépkilátótól. A strand közelében, a vasútállomás mellett található parkoló és mindig tiszta nyilvános mosdó.

A Bece-hegyi Szentháromság-kápolna – békés hely a természetben

A Szentháromság-kápolna

Fotó: Mészáros Annarózsa

A kirándulás következő állomása lehet a Bece-hegyi Szentháromság-kápolna, amely egy igazi kis ékszerdoboz a természet lágy ölén. A becei szőlőhegy legfőbb ékessége a kápolna, amely 1907-ben épült. Elődjét az új építésekor bontották el, ennek pontos építési ideje ismeretlen, vélhetőleg 1766-ban emelték. Az őszi színek itt is gyönyörűek, a kápolnát körülölelő szőlőültetvények pedig különleges hangulatot kölcsönöznek a helynek. A kápolna tökéletes hely egy rövid megállóra, egy kis csendre és meditációra, amelyet a gyerekek is értékelni fognak. Tavasszal is érdemes ide ellátogatni, akkor a virágzó mandulafák rózsaszínre színezik a tájat.

Batsányi-kilátó – újabb csodás panoráma gyerekkel is könnyen megközelíthető útvonalon

Ha még több kilátást szeretnénk megcsodálni, akkor érdemes meglátogatni a Batsányi-kilátót, ahonnan páratlan rálátás nyílik a Keszthelyi-hegységre és a Balatonra. A kilátó gyalogosan is elérhető egy könnyebb túraútvonalon, így kisebb gyerekekkel is kiváló úti cél lehet. A Batsányi-kilátó közelében több rövidebb, kevésbé meredek út is található, amelyeket kényelmesen bejárhatunk a családdal, így egy újabb lehetőséget kínál a természetben töltött minőségi időre.