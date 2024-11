A terápia: az alkohol mögött rejlő problémák feltárása

Addiktológiai pszichoterápiás kezelésre jelentkeztem. Ez egy három hónapos folyamat. A kezelés során nemcsak az alkoholfogyasztásról, hanem a mögöttes pszichológiai problémákról is beszéltünk. A pszichológiai felmérések során borderline személyiségzavart és poszttraumás stressz szindrómát diagnosztizáltak nálam. A terápia hullámvölgyekkel telt, de egyre inkább megértettem, hogy nemcsak az alkohollal, hanem a múltammal is szembe kell néznem, ha változást szeretnék elérni. Két hét teljes izoláció után volt napi néhány órás kimenő, akkor hétvégén haza lehetett menni annak, aki akart. A terápiás idő alatt, tehát 8 és 16 óra között, le kellett adni a telefonokat is. Egyébként mindenkinek tanácsolnám, hogy ilyen helyzetekben ne érintkezzen a külvilággal telefonon keresztül se, hiszen teljesen elveszi a fókuszt önmagáról, a gyógyulásról, a befelé figyelésről. Napi két-három kurzuscsoport van másfél-két órában, ahol csoportfókuszú terápia történik. Hetente egy egyéni terápiával. Ezen felül pszichoedukációtól kezdve a művészetterápián keresztül a kognitív terápiáig vannak foglalkozások. Tehát mindenbe belenézünk, amin keresztül felépül egy egész terápiás folyamat.

Tovább a változás útján: az utókezelés és a mindennapi kihívások

Másfél-két hónapnak kellett eltelnie ahhoz, hogy tényleg tisztábban be tudjam fogadni a helyzetet. Sokaknál így tapasztaltam, hogy nem azonnal vannak az áttörések, ez nem egy folyamatosan felfelé ívelő folyamat. Vannak benne hullámok és völgyek, többek között azért is, mert itt nem csak függőséggel diagnosztizálják az embert, hanem különböző személyiségzavarok is képbe kerülnek. A terápia végén ugyan nem engedtek el teljesen, kaptam iránymutatást a további pszichoterápiás munkához, és javasolták pszichodráma foglalkozások folytatását is. A változás nem állt meg, elkezdtem más szemszögből nézni az életemet. Az alkohol már nem mindennapos dolog, inkább mértéktartással kezelem, és igyekszem kontrollálni azokat a pillanatokat, amikor az alkohol iránti vágy újra felmerül.