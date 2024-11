Keszthelyen a közösség összefogásával született meg az adventi programsorozat.

Keszthely adventi programsorozata idén különösen a közösségi összefogásra épül. b-j: Rizsányi Zoltán, Stadler Tímea Kinga, Babos Lajos a sajtótájékoztatón

Fotó: Mészáros Annarózsa

A közösség ereje az adventi időszakban

Keszthely adventi programsorozata idén különösen a közösségi összefogásra épül. Babos Lajos, a Festetics György Zeneiskola igazgatója elmondta, az iskola produkciói rendszeresen gazdagítják a helyi rendezvényeket. – Ez egyfajta kulturális missziónk is, hogy értékes és igényes zenét közvetítsünk, nemcsak az intézmény falain belül, hanem azon kívül is – tette hozzá. Az adventi forgatagban a zeneiskola számos formációja, köztük a szaxofon-együttes és a vonós zenekar is fellép majd.

Babos Lajos kulturális missziónak tartja az igényes zene közvetítését

Fotó: Mészáros Annarózsa

Helyi értékek az adventi forgatag középpontjában

Rizsányi Zoltán, az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a programsorozat megszervezése során a város szoros együttműködésben dolgozott a helyi kulturális és oktatási intézményekkel. A költségvetési kihívásokat a helyi művészek, iskolák, vállalkozók és egyesületek támogatásával sikerült áthidalni. – Olyan helyi értékekből állítottunk össze programokat, amelyek garantálják a színvonalat és erősítik a közösségi kötődést – fogalmazott.

Rizsányi Zoltán szerint az a cél, hogy Keszthely a Balaton kulturális fővárosa legyen

Fotó: Mészáros Annarózsa

Színes programkínálat az advent jegyében

Stadler Tímea Kinga, a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója kiemelte, hogy idén minden korosztály és ízlésvilág számára készültek programokkal. A Szentháromság szobor mellett megrendezett ünnepi gyertyagyújtások mellett a helyi óvodásoktól a gimnazistákig számos tehetség lép színpadra. A főtéren zajló koncertek mellett a Bormustra és a belépős rendezvények – köztük a Neoton "Angyalmadár" koncertje és egy különleges szilveszteri előadás – gazdagítják a kínálatot.

Stadler Tímea Kinga: "- A szervezői csapattal és a műszaki háttérrel minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy minden igényt, minden ízlést kielégítsünk."

Fotó: Mészáros Annarózsa

Keszthely: a Balaton kulturális központja adventkor is

Az adventi időszak egyedülálló lehetőséget nyújt Keszthely számára, hogy tovább erősítse pozícióját a Balaton kulturális központjaként. Az ünnepi forgatag eseményei nemcsak a helyiek, hanem a látogatók számára is maradandó élményeket ígérnek, miközben a város kulturális értékeit és összetartó közösségét is bemutatják.