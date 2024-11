Az élő zene előnye, hogy a gyermekek valódi emberi hangon keresztül ismerkednek a ritmusokkal és dallamokkal, amely Nikolett szerint alapvető emberi szükséglet: – A zene minden érzelmet képes közvetíteni, és segítségével a gyerekek megtanulják megélni és kifejezni a saját érzéseiket is.

Papp Alexandra 17 hónapos kisfiával érkezett a foglalkozásra. - Mi járunk másik zenebölcsibe is, eljövünk ide is. Zenéltem a vonyarcvashegyi fúvós zenekarban, és így ezt a zenei nevelést fontosnak, hasznosnak tartom, ezért próbálom őt is ebbe az irányba terelgetni.

0-3 éves kor között járnak gyerekek a foglalkozásokra

Fotó: Mészáros Annarózsa

Zene az egész életre szóló nevelés részeként

Nikolett zenei nevelői munkája nem ér véget a hároméves korban, hiszen általános iskolában és zeneiskolában is tanít, és gyakran találkozik azokkal a gyermekekkel, akik az első években a foglalkozásaira jártak. A zenepedagógus több éve segíti a gyermekeket az alapfokú zenei ismeretek elsajátításában is, ahol ének-zenei és szolfézs órákon folytatják a korábban megkezdett zenei fejlődést. – Előfordul, hogy találkozom egy korábbi zenebölcsissel, aki már felső tagozatos, és emlékszik a közös éneklésekre. Számomra ez a legjobb visszajelzés – teszi hozzá.

A Zengő Ölelő foglalkozások, a szolfézs órák és a zeneiskolai tanítás mind azt a célt szolgálják, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a zenével, hiszen ezáltal fogékonyabbá válnak a kulturális értékekre és az érzelmi gazdagságra is. Nikolett szerint minden korosztály számára fontos, hogy a zenével kapcsolódhasson másokhoz és önmagához, mert a zene szinte mindent kifejez: örömöt, bánatot, vágyakat, és ezek feldolgozásában is segít. – Nekem a zene az élet része, nélküle nem is tudnám elképzelni. Szeretném, ha a gyermekek is átélhetnék ezt az örömet, és a zene révén teljesebb, érzelmileg gazdagabb életük lenne.