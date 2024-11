A magyar paraszti gazdaságokat 1948 és 1961 között kollektivizálták, azaz a vagyonukat felszámolták, a magyar parasztságot termelőszövetkezetekbe kényszerítették. Mindez a magyar népesség felét érintve, súlyos károkat okozott a vidéki közösségekben, szokásokban, hagyományrendszerekben. 1945 után nehéz sors várt a magánkézben lévő, általában nagybirtokokon működő szőlészetekre. Elsőként az 1945-ös földreform okozott változásokat a birtokviszonyokban. Ennek értelmében a nincstelenek és a törpebirtokosok nagy száma földhöz jutott, de mindez nem oldotta meg a magyarországi földkérdést.

Kilátás Badacsonyról, középen a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet badacsonyi állomása 1954-ben

Forrás: Fortepan / Chuckyeager tumblr

A földek nagy része a Balatonnál több esetben a szőlőt is magában foglalta. 1949-re a tónál megszűntették az ún. hegyközségeket, az 1949. évi 3300/1949. számú kormányrendelettel. Ezután a borkereskedelmet és a felvásárlásokat is állami szabályozás alá vonták. Ezek a folyamatok és jelenségek a tó többi bortermő területén is hasonlóképp lezajlottak, hosszútávú károkat okozva a vidék minőségi szőlőtermesztésében. A hegyközségi vagyont egy belügyminiszteri rendelet szabályozta, melynek értelmében ezt a vagyont az ún. DÉFOSZ (Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége) helyi szervezetének adták át a jegyző vagy a polgármester jelenlétében. A tárgyakon kívül természetesen a földterületek is a DÉFOSZ kezelésébe mentek át, majd később szövetkezeti tulajdonná váltak. Fontos tény, hogy a hegyközségben tevékenykedő, a szőlészethez nagyban értő alkalmazottakat viszont már nem vették át a szövetkezetekhez az addigi munkakörükben. Bertha Bulcsu író a Balatoni évtizedek című korszakalkotó munkájában igen szemléletesen összefoglalta az egész, tragikus folyamatot: „Amikor a falusi paraszt belépett a termelőszövetkezetbe, gyakorlatilag átadta a közösségnek a termelőeszközeit. Nem maradt sem lova, sem kocsija, sem szőlője. Ebben az átmeneti időszakban mások viszont, akiknek nem a földmívelés volt a főfoglalkozásuk, hanem mondjuk orvosok voltak vagy írók, operaénekesek, tanárok, mérnökök, megtarthatták a földjüket. Pedig náluk a föld nem is termelőeszköz volt, hanem passzió… Nagyon furcsának tartottam akkoriban, hogy egy parasztnak pontosan azért nem lehet a saját tulajdonában külön szőlője, mert a foglalkozása a földművelés.”