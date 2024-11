A Tavaszi széllel lepett meg bennünk 1 órája

33 éve hunyt el Freddie Mercury

„Tonight for the first time, this is a very special song from Queen to you.” 1986. július 27-én így szólt a közönséghez Freddie Mercury a Queen legendás budapesti koncertjén, a Népstadionban.

Antal Lívia

Freddie Mercury szobra a Genfi-tó mellett

Brian May megpendítette a húrokat gitárján, majd szövegben is felcsendült magyarul, az egyik legszebb magyar népdal, a Tavaszi szél vizet áraszt Freddie Mercury máig megható, felejthetetlen előadásában. A világ egyik leghíresebb brit együttesének énekese ezzel a meglepetéssel szíven találta a magyar közönséget. Két világ találkozott egymással a vasfüggöny láncait már épp levetni készülő országban. Szomorú apropója van ennek a visszaemlékezésnek, mert Freddie Mercury, aki kiénekelt négy oktávot, napra pontosan 33 éve, 1991. november 24-én aludt el örökre. Rá emlékezünk a dallal, amit biztatására a közönség vele együtt énekelt a Népstadionban.

