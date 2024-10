Mint arról már korábban beszámoltunk, két zalai tehetség is továbbjutott az X-Faktor 2024 válogatóiból, melynek végső megmérettetését az elmúlt hétvégén tartották. A tét óriási volt, hiszen a továbbjutók a zsűri tagjainak, azaz a mentoroknak, Majkának és Gáspár Lacinak csapatát erősítve folytathatják a versenyt élő show keretében.

X-Faktor 2024: a Székes forduló kellékei, a dobogón a legtöbbet érő hely, a piros szék.

Fotó: Szabó Gábor. / Forrás: RTL Médiatár

Piros szék: ilyen még nem volt az X-Faktor történetében

A Székes forduló elnevezésű versengésben 3-3 széket osztottak ki a mentorok, ezzel jelezve, hogy kinek van helye a csapatukban. Az izgalmakat fokozandó a leültetést felállítás is követhette. Különös jelentőséggel bírt a fehérek közé elhelyezett piros szék, ahova az általuk legjobbnak vélt versenyzőt ültették, aki bármilyen további forduló vagy párbaj nélkül jutott tovább az élő show-ba.

Elsőként a söjtöri Miklós Vivien érdemelte ki a piros széket

Az egyik zalai tehetség, a söjtöri Miklós Vivien a műsorban elsőként foglalhatta el a piros széket, mentora, Majka őt találta a legbiztosabb továbbjutónak. „Téged innentől kezdve senki nem állít fel” – mondta Majka. Vivien nem véletlenül érte el ezt a rendkívüli eredményt, hiszen hangjával most is lenyűgözte a mentorokat. Az ő előadását is meghallgathatjuk a népszerű műsor facebook oldalán.

Majka csapata: középen az ózdi rapper, a felső sorban balról a második vármegyénk egyik büszkesége, a söjtöri Miklós Vivien.

Fotó: Szabó Gábor / Forrás: RTL Médiatár

Vivien csapattársai Bogár Petra és az ÉBERKÓMA lettek, a mentor egy versenyzője, Fehér Krisztián pedig még egyszer visszatérhet majd, hogy bizonyítson. Majka büszkén üdvözölte csapatának tagjait:

A zalaegerszegi Sárközi Roland szintén továbbjutó az X-Faktor 2024-ben

Nemcsak az ózdi rapper, hanem Gáspár Laci is magasra tette a mércét, hiszen az ő csapatába kerülőknek sem volt könnyű dolguk. A megmérettetésen kimagasló eredményével nagy örömünkre a zalaegerszegi tehetség, Sárközi Roland is továbbjutott, csapattársai Szabó Bence és Toldi Sándor lettek. Rolandot fellépésein kívül már több televíziós tehetségkutató műsorból is ismerheti a közönség, most az X-Faktorban is drukkolhatunk neki, Gáspár Laci mentoráltjaként.

X-Faktor 2024: Gáspár Laci csapata, balról a második a zalai tehetség, Sárközi Roland. Fotó: Szabó Gábor / Forrás: RTL Médiatár

Roland mentora, Gáspár Laci így nyilatkozott az alábbi videóban:

Ezt az egész napot, az egész bulit Roland vitte el!"

Gratulálunk vármegyénk tehetséges fiataljainak, továbbra is figyelemmel kísérjük szereplésüket!