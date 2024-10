Az interneten fellelt információkból kiderül: az eredeti tiszta vodka ízanyagokat nem, vagy csak nyomokban tartalmaz, jellemzően etanol és víz keveréke alkotja. Vodkát számos alapanyagból elő lehet állítani, vagyis minden olyan növényből készülhet vodka, melynek magas a cukor- és keményítőtartalma. A vodkát leggyakrabban mégis gabonafélék (cirok, rozs, kukorica) lepárlásával nyerik, de előszeretettel állítják elő burgonyából, melaszból, cukornádból, illetve akár szőlőből is.

Finom koktélok alapanyaga lehet a vodka

Fotó: ZH

Az első italok rosszízűek voltak

A történetét kutatva olyan feljegyzéseket is találhatunk a világhálón, mely szerint Európa nagy részéhez hasonlóan Lengyelországban és Oroszországban is a 15. század környékén jelentek meg az első gabonapárlatok. Ezeknek azonban nem volt további közük a vodkához, és általában nem is vodkának nevezték őket. A korabeli gabonapárlatok országonként igen kevésben különböztek egymástól, és még akkori mércével is igen rosszízűek voltak. A vodka elnevezést Oroszországban és Lengyelországban is a 16-17. század óta használják, ám koronként eltérő, gyakran tág értelemben. Legkorábbi jelentése az aqua vitae-nak felelt meg, és ennek azonos jelentésű orosz megfelelője, a zsivaja voda lehetett a vodka szó eredete is.

Koktélba jó választás

Annyi biztos, hogy napjainkban a vodka igen nagy népszerűségnek örvend, mivel semleges ízének köszönhetően kiválóan használható koktélok alapanyagaként.