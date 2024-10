Bármilyen furcsa, bizony az utónevek is sokat változnak manapság, bővül a lista vagy kopik ki az egykor annyira favorizált megszólítás. Míg osztálytársaimat Zoltánnak, Zsuzsának, Lacinak, Attilának, Katinak hívták, addig egyetemista gyerekeim kortársai inkább a Míra, Kíra, Dominik vagy Patrik névre hallgatnak. Persze szülőként mi sem voltunk kivételek, s talán nem köveznek meg utódaink, akiknek anyakönyvébe a Dárius Kristóf és Sába Roxána név került. Mert úgy gondoltuk, egy gyakori családnév mellé mégiscsak legyen valami különleges.

Bizony sokszor vagyunk tanácstalanok, hogy az utónevek közül melyiket válasszuk utódunknak

Forrás: Internet

Amúgy az anyakönyvezhető nevek listáját a Nyelvtudományi Kutatóintézet utónévjegyzékében találhatjuk, érdemes itt bogarászni fiatal szülőként, jelenleg 4570 keresztnév közül választhatunk. Higgyék el, izgalmas esti olvasmány.

Utónevek, amiket visszautasítottak

Tavaly 469 kérelem érkezett egyedi keresztnevek engedélyezésére, ebből 70-et fogadott el a központ. Nem fogadta el például az uniszex neveket, mint a Baran vagy Dzsánszu, számos kettőskeresztnév-javaslatot. S bizony bármennyire szomorú, nem adhatjuk gyermekünknek a Csillagfény, a Pumba, a Jézus vagy a Szentistván nevet sem. Ha van bátorságunk és nem félünk utódunk rosszallásától, akkor bátran válasszuk a lányoknak adható Girdiána vagy Dragana nevet, vagy fiunkat akár Legolászként, esetleg Pipóként szólíthatjuk.

Népszerű névvel is élhet utódunk

Persze csatlakozhatunk a népszerűbb utónevet választókhoz is. 2023-ban például így nézett ki a fiúnevek top 10-es listája: Dominik, Olivér, Levente, Máté, Marcell, Bence, Milán, Noel, Zalán, Dániel. S így festett a leánynevek sorrendje: Hanna, Anna, Luca, Zoé, Léna, Emma, Olívia, Boglárka, Lili, Kamilla. Tavaly egyébként – ki tudja, talán a sorozatoknak is köszönhetően – taroltak a török eredetű nevek: Ájlá, Nazir. Ezen kívül szívesen választották mesealakok neveit is.

Jó mulatság, keresse ki a sajátját

Ötven évvel ezelőtt – csak merő kíváncsiságból nyitottam meg a születésem évét – az Eszter csupán a 34. volt a listán. 1955 előtt pedig hasonló keresztnevek hódítottak, mint 1965 után. Úgy látszik, hogy az utóbbi 20-30 évben sokkal jobban szeretjük a sokszínűséget, vagy már-már az extrémbe hajló butaságot.