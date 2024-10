5. ...meg egy mutatós!

Készítsünk baconkosárkát a tojásnak. Bonyolultnak hangzik, pedig pofonegyszerű, ha van otthon muffinsütő. Csak béleljük ki a mélyedéseket baconnel. Készíthetünk bacongyűrűt, ami összefogja a tölteléket, de kibélelhetjük teljesen is, ez esetben a töltelékre majd hajtsuk vissza a baconszeleteket. Az ily módon kibélelt muffinformákba mehet a tojás, és amit csak még akarunk: bármilyen sajt, reszelt cukkini, apróra szeletelt kápiapaprika, paradicsom, fűszerek. Két apró trükk, hogy a végeredmény igazán csodás legyen. Ha ropogós bacont szeretnénk - és hát persze, hogy azt szeretnénk -, akkor egy kicsit pirítsuk meg előre. Nem kell teljesen készre sütni, maradjon hajlítható, különben nem tudjuk vele kibélelni a muffinformákat. A tojásokat fel is verhetjük, és úgy is ízesíthetjük, de rántottával nem lesznek olyan gusztusosak a kosárkák, mint ha csak beleütjük a tojást.

Bárhogyan is variáljuk a tojás-bacon párost, két alapszabályt mindig tartsunk be!