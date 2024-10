Most épp Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő járt így, amikor közzétett egy lenyűgöző, a csodás kis-balatoni őszi reggeleket bemutató képsorozatot. A hatás nem is maradt el, majdnem 200 lájk és szívecske jelezte – 13 hozzászólás és 14 megosztás mellett –, hogy sokan szerelmesei e tájnak, köztük volt és jelenlegi polgármesterek, önkormányzati képviselők és persze civilek.

Itt mindenki biztonságban van – nem úgy, mint a neten… (Fotó: Facebook/Nagy Bálint)

No, ide kommentelt Maria Valencia Montrealból, aki egyébként vélhetően – hisz egy adatlapot bárki tud kreálni, némi tartalommal – „valódi” személy, s Magyarországon született. Ezt tudta írni: „Sziasztok, ingyenes konzultációt ajánlok a szerelmi életedről és néhány tapasztalt problémádról, írj privátban és mesélj a problémáidról! Hagyj üzenetet a [email protected] e-mail címen!”

Hogy hogyan talált rá Nagy Bálint oldalára, talány, mint ahogyan az is, mennyien mozdulnak egy ilyen üzenetre. De ez az eset is bizonyítja, ma már semmi és senki sincs biztonságban a neten. Persze, az is igaz, jöhetett volna ennél durvább üzenet is – ám figyelve a világot, sajnos, addig sem kell már sokat aludni…

A slusszpoén pedig, hogy Maria Valencia Vincze Tibor megyei önkormányzati képviselő hozzászólására válaszolt. Zalaapáti korábbi polgármestere azt írta: „Gyönyörű a természet! Csodálatos a hely, ahol lakunk! Soli Deo gloria!”