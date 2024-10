- Fogyasztásra két faját árusítunk. A hosszúkás formájú kanadai sütőtököt, vagy sonkatököt, amelynek halvány színű héjával ellentétben gyönyörű narancssárga a belseje, és egy újabb fajtát, a Hokkaido tököt. Japán töknek is nevezik, amely ugyanúgy kiváló sütésre, de alakja miatt sokan összekeverik a dísztökökkel. Az élénk narancssárga és ehető héjú Hokkaido tök nagyon ízletes, az igazi tökrajongók erre esküsznek – mondta érdeklődésünkre Horváth Veronika, a Horváth Gazda Zöldség-gyümölcs Nagykereskedelmi Kft. üzletvezetője.

A Hokkaido tök: az igazi sütőtökrajongók erre esküsznek

Fotó: Antal Lívia

Sütőtök: az első államilag elismert a nagydobosi

A nagydobosi tök az első államilag elismert, illetve termesztésbe bevont fajta, amit főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termesztenek. Neki sem kell szerénykednie. Igaz, bordázott, fehéres szürke héja kevésbé feltűnő, de nagy mérete és lapított gömbalakja annál inkább. Húsa inkább élénk sárga, mintsem narancssárga. A legrégebbi magyar sütőtök szintén kedvelt sütni való fajta.

A főzőtök után jön a sütőtök

A tökfélék nyártól késő őszig ellátnak bennünket, de nem egyszerre. A halvány héjú, hosszúkás alakú főzőtök ekkorra már kifut, mert szeptemberig tart szezonja. A sütőtök épp szeptemberre fordul termőre, és szezonja november végéig tart. Ebben az időszakban érnek be a dísztökök is, dekorációs elemként úton-útfélén találkozhatunk velük települések közterein, üzletek bejárataiban, lakások ajtajaiban.

Halloween és dísztökök: csak faragva, csak dísznek

Hasonlóképpen a hatalmas méretű halloween tökökkel, amelyek igazán látványos dekorációkként tűnnek fel élénk narancssárga héjazatukban faragott mintázatokkal. Horváth Veronika felhívta a figyelmet arra, hogy a halloween tök és a kis méretű, dekoratív dísztökök is alkalmatlanok emberi fogyasztásra. Kifejezetten veszélyes megenni ezeket, mert mérgező vegyületeket tartalmaznak. Már kis mennyiségben is komoly rosszullétet okozhatnak.

A sütőtök Mexikóból és Texas vidékéről származik, a spanyolok hozták be Európába Amerika felfedezése után. A sütőtököt Európában az elsők közt Leonhard Fuchs, német botanikus említi meg füves könyvében 1523-ban. A népi gyógyászatban régen a tökmagot húgyhólyag- és veseproblémákra, húgyúti és májbetegségek kezelésére, míg húsát sebgyógyításra használták.

A sütőtök nemcsak finom, de egészséges is

A sütőtökből változatos ételek készíthetőek. A sült tök önmagában is nagyon finom, de kellemes ízélményt nyújt krémleves vagy főzelék formájában is. Íze intenzívebb, ha előtte megsütöttük. Süteményekben is kiváló töltelék, akár muffinban vagy palacsintában. A sütőtök rendkívül egészséges. Rengeteg béta-karotint tartalmaz, emellett húsa és magja egyaránt gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban.