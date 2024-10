10 perc alatt megsül 1 órája

Úgy ennék még valamit! – 50 kalóriás süti filmezős estékre

Ugye te is gyakran hallod, vagy mondod esténként ezt a mondatot: „Úgy ennék még valamit!” Persze a legjobb, ha az a valami egy süti, ami nem hizlal, nem puffaszt, nem okoz bűntudatot és megelőzendő az éjszakai vágtát, nincsen bő lére eresztve sem. Ráadásként azt is jó lenne utána érezni: „Nem is ettem semmit!”

Miközben a fenti kívánságokon elmélkedtünk, a mindmegette.hu kínálatában rábukkantunk egy mindössze 50 kcal energiatartalmú cukormentes sütire, ami a legtöbb fenti kívánalomnak eleget is tesz. A recept azt ígéri, 35 adag készül ebből a sütiből, tehát bőven jut mindenkinek

Forrás: mindmegette.hu Alma, táblacsoki, chips Csak összehasonlításként, ha valaki nem tudnám, mit jelent 50 kalória, nézzük meg a leggyakrabban előkotort nassolnivalókat: egy közepes méretű alma hozzávetőlegesen 52 kcal, egy tábla tejcsokoládé, vagy egy zacskó chips márkától és minőségtől függően 5-600 kcal energiát tartalmaz. Érdemes tehát az elkészítéssel bajlódni, annál is inkább, mivel mindössze 10 perc alatt megsül, és legalább tudjuk, mi van benne. Így készül a sütink A recept azt ígéri, 35 adag készül belőle, tehát bőven jut mindenkinek. Cukormentes citromos-gyömbéres zabkeksz Hozzávalók: 10 dkg teljes kiőrlésű liszt 10 dkg finom szemű zabpehely 10 dkg eritrit 1 tk szódabikarbóna 1 csipet só 2 db tojás 10 dkg kókuszolaj 1 db citrom 2 tk őrölt gyömbér Elkészítés Elvegyítjük a lisztet, a zabpelyhet, az eritritet, a szódabikarbónát és a sót. A tojásokat felverjük, és a kókuszolajjal együtt a lisztes keverékhez adjuk. A citromot alaposan megmossuk, lereszeljük a héját, és a gyömbérrel együtt a tésztához adjuk, majd összedolgozzuk az egészet. Vizes kézzel diónyi golyókat formázunk a tésztából, majd sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és korong alakúra nyomkodjuk őket. Végül aranybarnára sütjük 180 fokos sütőben 10 perc alatt.